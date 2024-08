‘Sueños de libertad’, capítulo 121: Jesús traza un terrible plan para que Begoña guarde silencio

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 120 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Damián ha tratado de interceder para que la denuncia de Begoña no llegue a buen puerto. Al ser consciente de la actitud que está teniendo su mujer, Jesús se muestra imponente. Es más, ha tomado la firme decisión de encerrarla.

¡Jesús se sale con la suya! 😖 Los De la Reina convencen a la Guardia Civil de que Begoña ha delirado en #SueñosDeLibertad 😱https://t.co/BG34ObyQ66 ⬅️ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) August 13, 2024

Tasio empieza a sentirse con el agua al cuello, al límite. Es más, ha acabado preocupando muchísimo a Carmen. En cuanto a Luis, vemos cómo tiene serias dudas sobre si debe ocultar el proyecto a su primo Andrés o no, dadas las circunstancias. En cuanto a Digna, ha desvelado a Isidro toda la verdad respecto a su relación con Julia.

Por si fuera poco, y a pesar de los esfuerzos, somos testigos de cómo la visita de Peralta no acaba como todos esperaban, ni mucho menos. Así pues, Joaquín y Gema hacen todo lo que está en su mano para tratar de poner solución a este asunto a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras Jaime sigue sin sincerarse con Marta.

Avance de esta tarde en #SueñosDeLibertad: 🔜 Carmen desesperada, recurre a Damián para salvar a su marido. ¿Le ayudará? 😥 https://t.co/FYspBsjm4M ◀ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) August 13, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 121 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, observamos cómo Jaime se da cuenta de que ha habido un nuevo acercamiento entre Luis y Luz, lo que ha provocado que se vea en la obligación de tomar una importantísima decisión.

Celoso por la atención que Isidro recibe de Digna y Julia, vemos cómo Damián se ha propuesto hacer todo lo que está en su mano para tratar de recuperarla a la mayor brevedad posible. María, por su parte, ha empezado a sentir cierta confusión respecto a sus viajes a Madrid, puesto que está cada vez más convencida de que Gema ha vuelto para verse con Ernesto.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo, finalmente, Luz ha descubierto a Begoña robando varias pastillas del dispensario. Es entonces cuando la joven promete que no va a volver a hacerlo. Todo ello mientras Jesús ha trazado un nuevo y terrible plan para conseguir su objetivo en estos momentos, que no es otro que lograr que Begoña guarde silencio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.