No es ningún secreto que First Dates se está convirtiendo, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores. Además, cada vez son más las personas que deciden acercarse hasta el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. Un claro ejemplo lo encontramos en Vincenzo, un italiano de 40 años que, nada más aparecer en imagen, se definió como una persona «algo cascarrabias»: «Mis amigos dicen que tengo cara de enfadado siempre». Hace aproximadamente 10 años se mudó a España por amor y llegaba a First Dates con ganas de conocer a alguien abierto, divertido y discreto: «No quiero más dramas en mi vida».

Su cita para esa noche era Nacho, un valenciano de 43 años que reconoció llevar bastante tiempo sin pareja. Así pues, decidió acudir al programa con un objetivo: «Quiero conocer a la persona ideal. Soy de pareja cerrada y me apetece conocer a alguien». Lo que menos esperaba el valenciano era saber quién era su cita. «¡Me suena tu cara!», reconoció Vincenzo, a lo que Nacho respondió: «Yo creo que nos conocemos». Laura Boado decidió indagar en este asunto para tratar de averiguar de qué se conocían. El italiano fue el primero en hablar: «Creo que de las redes sociales». El valenciano, por su parte, fue más allá: «Puede ser, pero hace tiempo que no estoy en aplicaciones». Tras intercambiar unas cuantas palabras, no tardaron en darse cuenta de que ambos tenían una gran pasión en común: el arte. Eso sí, Vincenzo reconoció que no era profesional puesto que la paciencia no es uno de sus grandes fuertes.

«Yo cuando hago algo no lo acabo nunca porque me pongo nervioso», reconoció el italiano, mientras su cita aprovechó para darle un consejo: «Lo tienes que disfrutar. Yo tengo mucha paciencia». Poco después, Nacho le hizo saber que su objetivo era encontrar una pareja para estar junto a ella y hacer numerosos planes, hasta ir al supermercado juntos: «Me gusta cuando vas a comprar con tu pareja, es una tontería, pero me gusta». Algo en lo que el italiano estuvo de acuerdo: «Me parece un planazo, así se puede elegir la comida y compartir gastos».

En un momento dado de la cena, el valenciano confesó a su cita que, a lo largo de su vida, tan solo había tenido dos importantes relaciones. Además, llevaba seis años soltero ya que no había conocido a la persona idónea con la que compartir su vida. Fue entonces cuando el italiano quiso hacerle una pregunta muy concreta: «Y no estás en ninguna red, ¿no?». La respuesta no tardó en llegar: «No estoy en aplicaciones, pero estoy en el mercado. Me dejo ver».

El italiano, por su parte, no dudó un solo segundo en compartir una reflexión con su cita: «La mayoría de las relaciones acaban por culpa del sexo», a lo que el valenciano quiso añadir lo siguiente: «O continúan. Yo tengo amigas que sí que han continuado una relación porque estaban enganchadas sexualmente». Una confesión que no gustó en absoluto a Vincenzo: «Eso es muy tóxico, prefiero estar solo».

En la recta final de la cita, Nacho seguía insistiendo que tenían que conocerse de algo, puesto que su cara le sonaba muchísimo, y que probablemente sería de las redes sociales. Vincenzo tenía cada vez más dudas: «Entró en contradicción, aclárate». En la decisión final, los dos tuvieron claro que no querían tener una segunda cita con el otro puesto que, entre otras cuestiones, no habían sentido esa química que, para ellos, es esencial.