Durante los últimos ocho años, First Dates ha logrado convertirse en uno de los shows televisivos más vistos de la parrilla audiovisual española. Presentado por Carlos Sobera, el formato se encarga de ayudar a dos personas que se encuentran buscando a su potencial pareja ideal. Un reto que no es nada sencillo, pues la atracción física es fundamental por muchas cosas en común que tengan los solteros. Asimismo, los participantes no se conocen de nada, por lo que la primera toma de contacto la tienen en pleno programa, rodeados de cámaras. Una aventura que, recientemente, quiso vivir de primera mano Antonio.

El participante, de 60 años, es originario de Lora del Río y se presentó en el formato asegurando que nunca ha sido fiel. Debido a ello, actualmente se encuentra soltero. Además, se considera una persona a la que no le gusta la estabilidad y la monotonía, al menos a nivel laboral. Pues, tal y como él mismo explicó al equipo de cámaras, vivió en Londres donde trabajaba de camarero, luego estuvo más de 20 años en Madrid y luego fue profesor de esquí en Sierra Nevada. Una vida completamente arrolladora que siempre ha estado marcada por mujeres, su gran pasión.

«Es lo que te vas a llevar para arriba», confesó respecto a su amor por el género femenino. Pero, en cuanto a relaciones se refiere, el soltero ha admitido que nunca ha tenido un romance de más de dos años. «Pasado el par de años siempre me dejan», afirma.

Minutos después llegó Pilar, su cita. La soltera, de 61 años, es una mujer funcionaria ya jubilada que viene desde Málaga. Acudió al programa en busca de un hombre andaluz con el que compartir aficiones. Pero, la primera impresión que tuvo Antonio de ella no fue la esperada.

«De cara es monilla y tiene dos tetas como dos carretas, pero no me gustan las piernas, ni el tobillo, ni la barriga, ni el culo», confesó en uno de los totales. A pesar de ello, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Antonio le pregunta a Pilar por su vestimenta en la playa

Entre tema y tema, ambos comensales fueron ganando complicidad. Pero, Antonio no pudo evitar preguntarle a Pilar si en la playa lleva bañador o bikini. «Bikini y dependiendo de la playa hago topless también», respondió ella de manera coqueta. «Yo pienso que le ha dado morbo el pensar cómo tomo el sol y que voy a playas nudistas», contó la soltera en privado.

Por su parte, el participante fue sincero y le dijo que no le gustaba nada ir a la playa. «Vi un tiburón con 15 años y no me gusta ir», afirmó. Posteriormente, ambos se trasladaron hasta el reservado de First Dates con el objetivo de tener un poco más de intimidad.

En uno de los juegos propuestos por el programa, Pilar sacaba un papel donde les proponían darse un beso de película. Ante ello, la soltera se mostró muy contundente y le paró los pies a Antonio negándose a ello. «Yo pensaba que se lanzaba y yo tenía muy claro que no porque no me gusta», señaló.

La velada no marchó nada mal entre la pareja de solteros. Pero, fue obvio que no compartían nada en común. Por ello, en la decisión final de First Dates, Antonio se negó a tener una segunda cita con Pilar. «Es que no tenemos nada que ver», se justificó. Por su parte, ella opinó lo mismo. «Hemos tenido una conversación fluida, pero gustos y aficiones no tenemos nada que ver», dijo.

Antes de irse, el soltero le dijo a Pilar que iba a intentar ir más a playas nudistas, especialmente a las que va ella. Una afirmación que molestó a la malagueña. «Lo tienes claro, entre que en Málaga hay muchas playas y yo no te lo voy a decir, pues va a ser que no», sentenció.