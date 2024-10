First Dates se ha convertido en la opción perfecta de muchas personas a la hora de encontrar el amor o, también, para volver a encontrarlo. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, continua amenizando el prime time de Cuatro con las particulares veladas de sus participantes. Una aventura televisiva donde dos personas que, a priori, no se conocen de nada, tienen una cita tras haber sido emparejados por un test de compatibilidad. Una experiencia que Rosalía, una soltera de 59 años, quiso vivir. La comensal se dedica a la Logística y está convencida del poder de la manifestación, pues, al parecer, si piensa mucho en algo el universo se lo suele conceder.

Ha estado casada durante 30 años, pero su matrimonio se rompió por falta de comunicación. Desde entonces, lleva 11 años soltera y tiene claro que no quiere saber nada de relaciones íntimas. «No puedo ni hacer manualidades, ni abrirme de ninguna manera», dijo en su presentación. Al respecto, la comensal explica que si no está enamorada de alguien, como lo estuvo en su momento de su ex marido, no es capaz de tener relaciones íntimas con nadie. «Me dicen que le duelen sus partes», señala. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a Pablo, un soltero de 63 años, que cree en la filosofía del naturismo.

El comensal se presentó en First Dates asegurando que Dios puso la naturaleza para alimentarnos y cuidarnos. La primera impresión entre la pareja de solteros no fue la esperada por el equipo de Cuatro. Pues, Pablo no dudó en expresar su descontento con Rosalía. «No es lo que yo necesito, yo quiero una mujer más natural», confesó.

Por su parte, la soltera se ha puesto nerviosa por cómo llevaba colocadas las gafas su cita. «Las llevaba torcidas y solo le veía un ojo», señaló. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose, por lo que decidieron pasar a la mesa del restaurante. De esta manera, Pablo le contó que era naturalista, pero la soltera no mostró agrado por ello.

«A mí es que no me gusta, no concibo poner las pelot** o el chichi en el sofá», confesó la participante al equipo de Cuatro. Las diferencias entre ambos participantes iban en aumento conforme avanzaba la cita. De hecho, no llegaron a conectar, ni siquiera, en el ámbito sexual.

Rosalía a su cita de First Dates: «Ha sido para mí como un jarro de agua fría»

Sin embargo, lo que jamás se imaginó Rosalía fue la confesión que le daría su cita en la decisión final de First Dates. Pues, sin verlo venir, Pablo le contó que tenía una chica fuera que le gustaba, pero que tenía pareja. Unas palabras que no le hicieron nada de gracia a la soltera.

«Me siento engañada, mi oportunidad de conocer a alguien en el programa la he perdido y hasta he tenido que pedir permiso al trabajo para ver a uno que está enamorado de otra», comentó ella en uno de los totales. Por ello, fue clara y le dijo a Pablo que no le sentó nada bien su confesión. «Ha sido para mí como un jarro de agua fría», sentenció.