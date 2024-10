El amor no entiende de edad, y muchos solteros que acuden a First Dates lo saben muy bien. El popular show de citas a ciegas volvió a abrir sus puertas con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. Un encuentro televisivo donde dos personas que no se conocen de nada son emparejadas para tener una cita con su potencial pareja perfecta. Eso sí, antes de ello deben realizar un exhaustivo test de compatibilidad, el cual será analizado por un conjunto de expertos. Una experiencia única y muy diferente que no quiso perderse Jesús, un cordobés de 74 años que había vivido una historia de amor de 53 años. Sin embargo, por azares de la vida, actualmente se encuentra soltero.

El participante perdió a su querida esposa hace casi un año. Por ello, y tras un tiempo de duelo, ha decidido unirse a First Dates para volver a probar suerte. Le gusta bailar y tocar la guitarra. Además, busca a una compañera de vida que sea sencilla y que le de el mismo amor que le dio su difunta esposa. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a Lola, una peluquera jubilada, de 72 años, originaria de Málaga. La participante se presentó en el formato dejando claro que también había tenido mucha suerte en el amor. «Conocí a mi marido que me dio estabilidad emocional y económica», dijo en su presentación.

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue muy llamativa, pues ambos tuvieron una percepción bastante normal del otro. «Físicamente, no la veo mal», confesaba el soltero. Por su parte, Lola opinaba lo mismo de él. Eso sí, al descubrir que era de Córdoba, tuvo una opinión muy contundente. «Dinero tiene que tener porque todos los cordobeses tienen», señaló en uno de los totales.

De esta manera, la pareja de solteros aceptó trasladarse hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Allí, Lola le contó que también adoraba bailar. «A mí las sevillanas y el pasodoble es lo que mejor se me da», le confesó. Pero, pequeños intercambios de palabras provocaron que la soltera tuviese una idea concebida de su cita. «Creo que soy mucho más activa que él y me muevo en un mundo muy diferente a él», afirmó.

Jesús, por su parte, le contó que estaba llevando muy mal la soledad que se ha adueñado de su vida desde que su mujer falleció. Por ello, el soltero le explicó que le gustaría encontrar de nuevo el amor. «Si lo encuentro, la mujer que me ame se va a alegrar mucho. Yo lo voy a dar todo», le dijo sin miramientos.

Sin embargo, la soltera tenía una idea muy diferente del amor. «La vida ha cambiado mucho. Yo quiero una relación en la que cada uno viva en su casa. Llevo seis años viuda y a nuestras edades es muy difícil mantener una relación. No voy a meter a nadie en mi casa para nada», le explicó con sinceridad.

Además, le dejó claro que «no estaba dispuesta a hacer las tareas domésticas a su pareja». Ante ello, Jesús le dijo que él era autosuficiente para hacerse sus cosas. «Es de estas personas que tiene dinero, pero que le cuesta rascarse el bolsillo», sentenciaba.

Las diferencias entre los solteros iban en aumento. Por ello, Lola no dudó en sentenciar a su cita. «Yo me muevo dentro de otro mundo, donde la gente es de otro nivel social», aseveraba. Un punto de vista con el que dejó claro cuál sería su decisión final de First Dates. Por ello, se lo dijo sin miramientos a Jesús, quién también rechazó seguir conociéndola. «Me muevo en un mundo muy diferente al tuyo y tú buscas una mujer muy diferente a la que yo soy», concluyó ella.