Maica Benedicto carga contra Albert Barranco tras su ruptura: «Nada ha sido verdad»

Tras ser una de las protagonistas de Gran Hermano en su edición de anónimos, donde quedó segunda, y en la edición VIP, se atrevió con Los vecinos de la casa de al lado. En este reality emitido en Miteleplus, el tercero seguido para ella, consiguió la victoria y parecía que salía del encierro con una incipiente pareja. La química entre Maica Benedicto y Albert Barranco se notaba desde el primer momento y todo parecía ir bien, pero este mismo viernes ha anunciado su ruptura después de una breve relación.

El lugar elegido para contarlo ha sido su canal de Mtmad llamado Obvio microbio, también de Mediaset. Allí, ante la cámara, ha querido sincerarse por completo de lo sucedido en los últimos días: «Ha sido una semana en la que no he parado. He tenido sentimientos encontrados porque muchas cosas han pasado».

Este reality terminó hace dos semanas, tiempo en el que pudieron mantener el contacto y pensar qué hacían con su historia, pero la murciana no sabía que iba a tener una enorme desilusión a los pocos días. «De repente, llega un día que me dice que está haciendo la maleta», así le comunicó que se marchaba a Chile para grabar otro reality, algo que ella no sabía.

La joven tenía muchas ilusiones puestas en el catalán, pero ahora está completamente dolida con él y comienza a pensar que todo fue una estrategia para llegar más lejos en el programa. «Pienso que, a día de hoy, nada ha sido verdad. Me sentía ridícula, no por haber sentido, sino por haberme creído muchas de las cosas que viví», lamenta.

Ambos habían acordado que este mes de julio se verían, ya que Albert vive a medio camino entre Barcelona y Dubai, donde tiene negocios de todo tipo. Pero eso ahora no se producirá, puesto que tiene compromisos televisivos que más tarde explicaremos.

«A mí, por dentro, se me calló todo y pasé unos días muy malos. Me sentí muy mal. No puede estar dándome esperanzas de que me vas a ver y luego estés en otro sitio totalmente distinto. ¿Cómo he sido tan tonta de creérmelo todo?», ha dicho muy triste Maica.

¿Dónde irá Albert Barranco en realidad?

La murciana ha contado que el barcelonés le dijo que tenía que viajar a Chile para trabajar en un reality, algo que no sería de extrañar, ya que otras estrellas del universo Mediaset como Oriana Marzoli han triunfado allí. Pero falta saber de qué programa se trata, pues todo apunta a que Barranco en realidad estaría viajando a República Dominicana, donde se encuentran las villas más famosas de la televisión.

Esta mentira contada por Albert a Maica estaría justificado porque habría firmado un contrato de confidencialidad, por lo que no podría desvelar cuál es su destino, si se confirma el rumor. De ser así, Barranco sería uno de los tentadores VIP de la próxima edición de La isla de las tentaciones, papel que parece estar pensado para él.