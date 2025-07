No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, cada vez son más las personas que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. Un claro ejemplo lo encontramos en Milena, que no tardó en hacer saber al equipo de First Dates que no buscaba tener una cita convencional, ni mucho menos. «¿Cuánto tiempo llevas sola?», preguntó Carlos Sobera. «Sola, sola… no estoy. Tengo pareja, pero tenemos una relación abierta». Como no podía ser de otra manera, tras esta confesión, el presentador del programa se quedó verdaderamente descolocado. Tanto es así que Matías se animó a hacer el siguiente comentario: «Hay que actualizarse, amigo mío». Él se mostró completamente de acuerdo con su compañero: «Me voy a actualizar».

Fue entonces cuando Milena explico no quería encontrar pareja, puesto que ya había conocido al amor de su vida. Lo único que deseaba era sumar experiencias a través de conocer personas con las que experimentar momentos que no tienen por qué ser «románticos o sexuales». Su cita para esa noche era Mimaire, una murciana que tenía una situación bastante parecida a la comensal, puesto que estaba en una relación abierta: «Hubo un momento en el que sentimos curiosidad. En mi relación estoy bien, no tengo carencias. Es una experiencia que quiero vivir, como el que hace puenting». A pesar de que la primera impresión fue positiva y el arranque de la velada era bastante prometedor, lo cierto es que no tardaron en descubrir todas aquellas cuestiones que les diferenciaban. Por ejemplo, Mimaire es madre de dos hijos y reconoció que nunca había experimentado con una mujer. Milena lo tuvo claro: «Ese fue mi primer stop».

«Creo que estamos en distintos puntos. Ella está empezando a abrir la relación. Es un camino que mi marido y yo ya hemos recorrido», explicó Milena, reconociendo que estaba buscando algo completamente diferente. Aunque el programa incitó a ambas a que se besaran en el reservado, no consiguieron que surgiera la chispa entre ellas.

«No he conectado como me hubiera gustado, y ha sido en parte porque ella no ha querido», aseguró Mimaire. Es más que evidente que cada vez había más diferencias entre ellas, por lo que, llegado el momento de la decisión final de First Dates, no hubo ningún tipo de sorpresas para los espectadores.

¿El motivo? Las dos comensales tuvieron muy clara su respuesta: «Me has caído superbién, pero no hemos tenido la conexión que hace falta», explicó Milena, tirando de educación. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para proponerle algo: ayuda en el «camino de autodescubrimiento» que recientemente ha empezado. ¡El amor no triunfó en esta ocasión!