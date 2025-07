El motivo de la sonada ruptura de María José Suárez y Álvaro Escassi, y su vínculo con Valeri Cuéllar

María José Suárez vuelve al plató de De Viernes justo un año después de su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, con el que mantuvo una larga relación de noviazgo, aunque siempre con idas y venidas. La ex modelo y ahora diseñadora, tendrá que volver a hablar de aquel episodio de su vida que la convirtió en noticia en el verano de 2024, cuando todos pensaba que por fin el jinete había sentado la cabeza con ella. Con la aparición de Valeri Cuéllar esa teoría se fue al traste, comprobando que como dice dicho: «La cabra siempre tira al monte».

Hay que trasladarse hasta el 23 de mayo de 2024, día en el que la ex modelo habla con su entonces pareja a primera hora de la mañana. En aquel momento Álvaro le dice que está conduciendo, ya que tiene que subirse a un tren que le llevaría hasta el norte de España, donde tiene una celebración con un grupo de amigos. Al encontrarle muy alterado y no reconocer el ruido propio de estar conduciendo, María José decide hacerle una videollamada. Él contestó pensando que era una llamada de voz, pero no se dio cuenta de que acababa de activar la cámara, momento en el que fue cazado en plena mentira, ya que estaba en casa.

Ahí comenzó una mentira en la que le dijo que había vuelto a casa para recoger un abrigo para el viaje, algo que no sonó especialmente convincente para su novia, aunque ella no sabía todavía que le estaba siendo infiel en ese preciso momento.

Para intentar salvar la relación, Álvaro se sumó a un crucero por Noruega que habían preparado con meses de antelación, pero del que decidió retirarse ante la crisis que estaban pasando, por eso su pasaje se regaló a un amigo de la pareja. En el último momento, Escassi decidió comprar un billete y tratar de pasar unos días con María José, donde le llegó a regalar un anillo y se habló hasta de petición de matrimonio en alta mar.

Todo parecía arreglado y perdonado, pero la pesadilla de Suárez comenzó una vez regresó a España. Aquí se encontró con un correo electrónico en el que le contaba con pelos y señales una infidelidad, precisamente el día de la famosa llamada y del regreso a casa para recoger un abrigo. Por si no fuera suficiente, la prensa hablaba de que Escassi había sido visto en actitud cariñosa con Hiba Abouk durante una fiesta de ‘el Turronero’, durante los días en los que la pareja se había ‘tomado un descanso’.

Tras anunciar su ruptura, la definitiva, vía exclusiva, María José decidió refugiarse en sus amigos y familia para pasar el trago, pero las informaciones no iban a terminar. A principios de julio saltó la noticia de que la amante de Escassi era una mujer transexual que ofrecía -y sigue ofreciendo- servicios sexuales a cambio de dinero.

Es en ese momento cuando el nombre de Valeri Cuéllar empieza a sonar en todas las redacciones de España y se comienza una búsqueda, que era tan sencilla como mirar en las páginas de anuncios de contactos. Ella sostenía en todo momento que habían tenido una relación a cambio de dinero y que él le había dejado un gran importe a pagar.

Álvaro Escassi decidió contarlo y admitir que había estado con Valeri en el plató de De Viernes, pero negando en todo momento que hubiese un acuerdo económico. «Sinceramente, lo llamaría relación abierta… Y disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcto», así describió su relación con María José, algo que ella se apresuró a negar en las redes sociales a los pocos minutos: «Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que es mentira. Qué vergüenza de personaje».

Mientras, el jinete veía como su ex y la mujer transexual con la que le había sido infiel estaban en contacto, una especie de amistad en la que se hablaba del dinero que él le debía, aproximadamente 1.500 euros por un servicio de varias horas, incluyendo el transporte.

El resto de la historia sigue en los juzgados, donde Valeri y Álvaro mantienen un cruce de denuncias el uno contra el otro, ya que ella sigue pidiendo su dinero y él niega cualquier acuerdo económico. Escassi siempre ha defendido que fue una relación consentida y que contactaron por Instagram, en ningún momento sabía que fuese scort.

Con el paso del tiempo María José Suárez ha seguido su camino, centrada en su faceta de madre y empresaria, mientras que Álvaro comenzó una relación con Sheila Casas, a la que conoció en Bailando con las estrellas y con la que oficializó su noviazgo en el plató de TardeAR con una romántica declaración. Este amor se ha roto en julio de 2025, cuando Escassi ha regresado de Honduras después de convertirse en finalistas de Supervivientes.

Por su parte, Valeri Cuéllar ha vuelto a la actualidad, pero esta vez como una de las amigas de José Luis Ábalos y de la trama Koldo. Según sus palabras, es a ella a la que se refieren en los audios filtrados cuando hablan de la «colombiana que se enrolla». Pero este es un capítulo de otra historia que nada tiene que ver con Escassi y María José Suárez.