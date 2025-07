No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Entre otras cuestiones, porque cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 1 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, en la que pudieron conocer a Mónica, una cuidadora de 49 años que llegaba desde Granada. Entre otras cuestiones, reconoció que no había tenido una vida fácil, ni mucho menos: «No he tenido vida en 19 años ni opción a tenerla». Dadas las circunstancias, se definía como una persona «demasiado empática»: «Me he dedicado toda la vida al rescate de animales. Siempre me gustaron los animales y me casé», explicó.

Y añadió: «Tenía un perro y creo que por una carencia de cariño empezamos a rescatar animales. El matrimonio no funcionó y me quedé con quince perros. Los he querido toda mi vida, pero son una responsabilidad gigantesca. Decidí quedarme sin vida por ellos», aseguró. Su objetivo es vivir el momento, por lo que tenía como cometido encontrar una persona «normal, leal, sincera y con corazón». Su cita para esa noche era Rafa, un operario de limpieza de 44 años que llegaba desde Málaga. De esta forma, se definió como un hombre profundamente familiar: «Mis niños son lo más importante para mí. Son mi familia, la he creado yo solo». A pesar de los esfuerzos del equipo de First Dates, lo cierto es que la primera impresión de ambos no fue la esperada, ni mucho menos. «Me gustan las barbas, pero no la barba de Papá Noel», comentó la soltera.

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «No sabía si irme o quedarme, pero claro, no puedo juzgar solo por su apariencia, quería escuchar algo más». Él, por su parte, también se sinceró sobre su cita frente a las cámaras de First Dates: «No era mujer para mí. Los tatuajes, el escote con un montón de huellas… era demasiado choni».

Tras una primera toma de contacto, Laura Boado acompañó a los dos solteros hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando, a pesar de lo que pensaron al principio de la cita, decidieron darse una oportunidad. De esta manera, Mónica confesó que no tuvo la oportunidad de ser madre, por lo que decidió dar todo su amor a sus perros.

«Veinte años dándole cariño a los perros. Se me ha ido la vida entera y me quedé más sola que la una», aseguró. Rafa, por su parte, explicaba que era padre soltero: «Me separé y me quedé yo con la custodia. Soy padre, soy madre y soy todo». La granadina hizo un apunte: «Entonces solo no estás, tienes la mejor compañía».

La cita seguía su curso y la atracción física seguía sin hacer acto de presencia en la velada. Sobre todo, por la barba del malagueño: «No sé cómo puedes comer con esa barba. La tienes muy grande y no te veo la cara», comentó ella. Él fue contundente: «Cada persona tiene su estilo propio y cada uno decide cómo quiere ir. Yo me he reservado un montón de cosas porque vamos su dentadura… Y vas a ponerte a opinar tú de mi barba».

Todo empeoró cuando él confesó que no le gustaban las mujeres que tenían tatuajes. Fue entonces cuando la soltera le lanzó una advertencia: «Mira que me voy, me voy a ir ya porque tengo todas las piernas tatuadas». En la decisión final de First Dates, él se negó a tener una segunda cita con ella al calificarla como «demasiado choni» para él. Un comentario que indignó a Mónica: «Lo de choni me parece un insulto»