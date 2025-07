Atresmedia, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las empresas de televisión que más éxito está generando en nuestro país. Uno de sus puntos fuertes, innegablemente, es la apuesta por nuevos formatos y series originales para su plataforma atresplayer que, evidentemente, acaban marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en Mariliendre o, incluso, en El Gran Salto, entre otros proyectos. Uno de los que más ganas teníamos de poder disfrutar lleva por título La Encrucijada y, aunque ya contamos con varios capítulos en exclusiva en atresplayer, Atresmedia ha querido apostar al máximo con esta historia. ¿De qué forma? Emitiéndola en abierto, cuyo estreno está previsto para este miércoles 2 de julio. Pero, ¿qué hay detrás de La Encrucijada? Nos cuenta la historia de César Bravo (Rodrigo Guirao), un joven que regresa de México a la tierra donde nació, casi 30 años después.

Al haber pasado tantísimo tiempo, nadie recuerda el apellido de su padre ni las circunstancias tan trágicas que rodearon no solamente su muerte, sino también la de los abuelos de César. Con aspecto de turista, lo cierto es que tiene muy claro su objetivo y qué quiere conseguir con su regreso a España. Es más que evidente que el protagonista de La Encrucijada no va a parar hasta hacer justicia. Para ello, tendrá que hacer todo lo que está en su mano para que Octavio Oramas, el hombre que se apropió de la historia familiar de su padre y de todo lo que le pertenecía, entre en prisión. Lo que César no espera es encontrarse por el camino a Amanda Oramas, hija y debilidad de su gran enemigo, de la que se enamorará profundamente. ¿Qué prevalecerá en esta serie que se estrena en Antena 3? ¿El amor o la venganza?

¿Qué sucede en el capítulo 1 de ‘La Encrucijada’ que se emite hoy, miércoles 2 de julio?

En esta entrega, los espectadores van a poder ver cómo un atractivo mexicano llamado César llega a España. Poco después de aterrizar en el país, consigue salvar a Amanda Oramas de lo que podría haber sido un desenlace fatal. Como no podía ser de otra manera, el padre de la joven, Octavio, se muestra muy agradecido con él.

A pesar de todo, César no puede evitar reaccionar con cierta frialdad al saber su identidad y su vínculo con Amanda. Lejos de que todo quede ahí, vamos a ver cómo David y Patricia son cada vez más conscientes del ninguneo que sufren por parte de Octavio. Sobre todo cuando éste habla de sus ganas de tener un nieto y un heredero.

Por si fuera poco, veremos cómo Octavio decide reunirse con un grupo de inversores para mostrarles todo lo que ha construido en la costa durante todos estos años. Desde viviendas hasta hoteles, pasando por viviendas y otras tantas infraestructuras. Su nuevo objetivo es erigir un gran resort con calmos de golf.

Aun así, el empresario no tarda en descubrir que David ha vendido las tierras que estaban destinadas para este proyecto, y que el comprador ha sido César. Es un hecho que el mexicano quería recuperar esas tierras que, en su día, pertenecieron a su familia. No te pierdas la nueva entrega de La Encrucijada esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.