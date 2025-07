Los clientes de Mercadona alucinan con el plato preparado que llevan años pidiendo: está buenísimo

Mercadona es el supermercado de confianza para muchos españoles, pero no sólo por sus muchos productos de primera calidad, disponibles para cocinar los mejores platos. También sus platos ya listos para calentar y comer son famosos, y entre todos ellos, hay uno que hace tiempo se impone en sus tiendas. Toma nota, porque te presentamos el plato preparado de Mercadona que se ha convertido en el más popular de todos, gracias a su sabor, su practicidad y, por qué no decirlo, lo bien que entra después de un día de locura.

Este producto lleva tiempo en las estanterías, pero en los últimos meses se ha convertido en una especie de tesoro redescubierto. Lo compran quienes no tienen tiempo de cocinar, quienes quieren comer bien sin complicarse, y también los que simplemente disfrutan de un plato exótico pero suave, que no sature ni canse. Hablamos del Pollo al curry con arroz basmati de Hacendado, una bandeja de 280 gramos que cuesta 2,85 euros y que ha vuelto a brillar con luz propia. Quizá sea el contraste del arroz suelto y aromático con la salsa cremosa del curry. O tal vez la ternura del pollo, que no se pasa ni se queda seco. Pero lo cierto es que quienes lo prueban, repiten. Y muchos aseguran que llevaban tiempo pidiéndolo más a menudo o incluso en versión familiar. No es exagerado decir que este plato es por fin el más deseado de todos los de Mercadona y lo cierto, se lo merece.

El plato preparado que se agota en Mercadona

Este plato no es el típico arroz con pollo y curry picante que solo unos pocos toleran. Es una versión suavizada y equilibrada, pensada para que guste a toda la familia. El pollo viene en su punto justo, cubierto con una salsa amarilla, especiada pero nada agresiva, con ese toque cremoso que invita a mojar pan (aunque ya venga con arroz).

La combinación con el arroz basmati, cocido y suelto, completa un plato muy bien pensado: saciante pero ligero, con aromas que recuerdan a comida casera, aunque tenga ese punto exótico que lo hace especial. Quienes lo han probado aseguran que “no parece un plato preparado” y que “está mejor que muchos currys de restaurante”.

Para quienes no tienen tiempo de cocinar entre semana, este plato es una solución ideal. Basta con meterlo unos minutos al microondas (unos 3 a 4 minutos según el aparato) y está listo para comer. No ensucias nada, no tienes que añadir ni sal ni aceite y te queda una comida completa, rica y bien equilibrada en un momento.

Ingredientes de calidad y sin excesos innecesarios

Uno de los motivos por los que este plato ha conquistado a tantos consumidores es que, al leer la etiqueta, no asusta. En su composición encontramos ingredientes que podríamos usar en casa: pechuga de pollo, arroz basmati, leche de coco, tomate, cebolla, aceite de girasol, jengibre, cúrcuma, ajo… y, por supuesto, curry. No lleva aditivos raros, ni potenciadores del sabor sospechosos.

Además, es apto para celíacos, ya que no contiene gluten, algo que no siempre es fácil de encontrar en platos preparados. Y aunque lleva nata y leche de coco, no resulta pesado ni empalagoso. La cantidad está muy bien ajustada: con sus 280 gramos, llena lo suficiente para una comida sin dejar sensación de pesadez.

En cuanto a los valores nutricionales, por cada 100 gramos tiene unas 149 kcal, 9,3 g de grasas (de las cuales solo 1,5 g son saturadas), 8,6 g de proteínas y 10 g de hidratos. Una comida bastante equilibrada, ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor.

Y lo mejor es que, a diferencia de otros platos preparados, este no cansa. Su sabor no se vuelve monótono y eso lo hace ideal para repetir sin sentir que estás comiendo siempre lo mismo. Además, al ser un curry suave, es perfecto también para niños o personas mayores, que a veces rechazan sabores fuertes.

Cómo prepararlo

Este Pollo al curry con arroz basmati de Hacendado se vende en la sección de refrigerados de Mercadona. Viene en una bandeja blanca con tapa transparente y etiqueta dorada. No hace falta congelarlo: se conserva en la nevera y tiene una fecha de caducidad bastante amplia, lo que permite comprarlo con antelación.

Para prepararlo, solo hay que quitar la faja de cartón, abrir ligeramente el film transparente (sin retirarlo del todo) y calentar la bandeja en el microondas durante unos 3 minutos y medio a 800W. Después, se retira el plástico con cuidado, se remueve un poco… ¡y listo! Ya tienes un plato de restaurante sin haber levantado un solo cazo.

Por 2,85 €, es difícil encontrar una comida tan completa, sabrosa y rápida. Y lo mejor: sin perder calidad ni sabor. Si todavía no lo has probado, tal vez este sea el momento. Si estás de vacaciones o te toca trabajar y el calor te da pereza para ponerte a cocinar, apostar por este tipo de platos es sin duda, todo un acierto.