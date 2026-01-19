Sol Villanueva, tras ser víctima de una grave enfermedad: «Sentía la cama de la UCI como mi tumba»

Sol Villanueva ha estado desaparecida de la televisión en los últimos años, pero desde 1997 y hasta el año 2006 fue una de las caras más conocidas de Informativos Telecinco, siendo una de las presentadoras que más tiempo pasó en pantalla en aquella época. En los últimos años, ha estado alejada de la televisión, llevando una vida en Arabia Saudí, donde disfrutaba de una nueva vida junto a su familia hasta que su salud sufrió un enorme revés. Desde el año 2020 todo ha cambiado para ella, por eso ha querido contar su experiencia en el plató de Fiesta, junto a Emma García.

Fue durante el mes de enero de 2020 cuando su pesadilla comenzó durante un viaje que debía de estar lleno de felicidad y grandes momentos, pero la paralización de parte de su cuerpo y un cansancio extremo le hicieron acudir a un hospital para saber qué estaba pasando. En un primer momento, pensaron que podría tratarse de un ictus, pero la noticia que le darían los médicos no serían nada buenas. Aunque no era un ictus, le avisaron de que tenía una enfermedad que le haría estar peor todavía.

La enfermedad de Sol Villanueva

Se trata del síndrome de Guillain-Barré, un trastorno inmunológico que ataca a los nervios, provocando debilidad en los músculos y la parálisis, por eso Sol apenas podía llegar a mover uno de los dedos de sus pies en uno de los peores momentos.

Villanueva alertaba de «es una enfermedad rara porque le ocurre a poca gente, aunque sí que ha aumentado desde la pandemia». Además, hay que añadirle que «por los síntomas es difícil de detectar», por lo que en muchos casos el diagnóstico tarda en llegar y se piensa antes en otras enfermedades

«Una mañana no me podía ni levantar. Ahí ya sabes que no se puede parar y te ataca. No podía moverme y me ingresaron en la UCI. Mi movilidad era el dedo gordo del pie. A mí me afectó a la cara y completamente a todo el cuerpo», contaba a la presentadora de Fiesta.

En aquel momento, cuando la pandemia comenzaba a paralizar el mundo, Sol Villanueva decidió que no quería saber nada de lo que estaba pasando fuera de su habitación, para así centrarse en sus propios problemas. «Pedí que me quitaran la televisión, porque yo estaba con mi guerra», aseguraba.

A la incertidumbre había que añadir las dificultades de estar en otro país, a miles de kilómetros de su familia y sin que su marido e hijos pudieran estar a su lado: «En Riad pensaba que si me dejaban allí no salía, sentía esa cama de la UCI como mi tumba, pero, tras el traslado, siempre tuve la seguridad de que me curaba».

Se refiere a que desde Arabia Saudí pudo volver a España, en concreto al Hospital de parapléjicos de Toledo, uno de los centros más importantes del mundo. Allí comenzó a pensar que sí era posible volver a cierta normalidad, algo que ha ido consiguiendo.

«Cura no sé si es la palabra correcta, porque el único tratamiento que hay es el de estimular el sistema inmunitario para que tu cuerpo se recupere. La suerte es que no te dé en todo el cuerpo», explicaba a la audiencia.

Tuvieron que pasar meses hasta que Sol pudo comenzar a ver la luz en este duro proceso que le tocó vivir: «Estuve desde febrero en Toledo. Cuando llega el verano, me levanta un celador de la siesta y me pone de pie, con mi silla de ruedas detrás, y no me lo creía. Cuando me di cuenta de eso, estuvo llorando minutos y minutos», así lo recuerda.

Aquel momento fue clave para ella, ya que desde entonces tenía claro que se recuperaría. Aunque estuvo durante muchos meses sin poder articular palabra, la periodista ahora mismo puede hablar (no sin unas pequeñas dificultades) y hasta ha escrito un libro en el que cuenta su vivencia y que se titula Alas en la oscuridad: Mi lucha contra el síndrome de Guillain Barré.