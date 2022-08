Sofía Suescun se sincera y desvela cuánto gana como influencer

Sofía Suescun se ha sincerado y ha contado, en exclusiva para la revista Lecturas, cuánto gana al mes dedicándose a las redes sociales. La influencer, que no ha escatimado en detalles, nos ha dejado a todos sorprendidos.

Hace ya un tiempo desde que Sofía Suescun decidió darle un giro a su vida televisiva para dedicarse, enteramente, a las redes sociales. La fama que le rodea tanto a ella como a su familia es evidente, y más ahora, que la joven está entregándose por completo a su trabajo actual, que tanto le llena.

En su casa de un millón de euros, la influencer española ha recibido a la revista Lecturas para contar, en exclusiva, cuánto dinero gana al mes desde que se dedica, en tiempo completo, a esta emergente profesión.

Según ha contado la hija de Maite Galdeano, está poniendo todos sus esfuerzos para ser de las mejores del país. Y es que, si el mundo de la televisión es inestable, el de las redes sociales no se queda atrás. Es por ello que todas las influencers se ven en la necesidad de crear y subir contenido constantemente.

Pero Sofía Suescun tiene claro que ha llegado a la cima si hablamos de este mundo. Con más de 1.300.000 seguidores en Instagram, la pamplonesa ha sido capaz de constatar lo muy querida que es por sus seguidores.

Es por ello por lo que, ahora, no se ha cortado ni un pelo para decir lo que gana, aproximadamente, cada mes con su nuevo trabajo. «Las ganancias no son fijas todos los meses, pero redondeando no me quedo muy lejos de los 30.000 euros», ha afirmado.

Con este dato, ha dejado a más de una persona boquiabierta, y ha querido explicar a qué se deben estas cifras: «Estoy entregada a las redes sociales, muy satisfecha de mi evolución como influencer».

Aunque es cierto que Sofía Suescun se encuentra cómodamente dedicándose a lo que de verdad le apasiona, ha afirmado que, no descarta volver a la televisión “si el proyecto me gusta”. Y es que, según ella ha aclarado, “no me siento vetada” del mundo televisivo.

Actualmente, la pamplonesa está gozando de lo lindo de su espectacular mansión en la urbanización de Valdemorillo, en Madrid. Pero tanto ella como su pareja, Kiko Jiménez, sienten que deben ir aún más allá, profesionalmente hablando.

Es por ello que ambos tienen en mente un proyecto con el que se encuentran de lo más emocionados. La pareja, que quiere lanzarse al mundo empresarial, tiene en manos probarse como empresa inmobiliaria.

“Kiko hizo muy buen equipo con el constructor y lo que él quiere es hacer muchas más casas a partir de la que tiene. El constructor se dedica a lo suyo y nosotros seríamos como la promotora”, ha sostenido la influencer.

Así ha sido como Sofía Suescun nos ha dejado claro que la ambición forma gran parte de su personalidad, y que no existe reto que frene sus ansias de crecer.