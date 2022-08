Sofía Suescun revela cuánto dinero ha invertido en su nueva casa

Sofía Suescun se ha convertido en la gran protagonista del nuevo número de la revista Lecturas. Una entrevista en exclusiva donde ha hablado de varios temas importantes de su vida y de las últimas novedades de su día a día, entre ellas, la compra de su nueva y soñada casa.

A lo largo de un tiempo, la influencer ha ido mostrando en sus redes sociales cómo estaba siendo el proceso de construcción de su hogar. Ahora, tras una larga espera, la ganadora de Gran Hermano 16 por fin ha revelado los detalles que se ocultan tras su chalé, el cual está ubicado en una urbanización en Valdemorillo, Madrid, y donde vive con su madre, Maite, y con su pareja, Kiko Jiménez.

Tal y como ha revelado a dicho medio, el inmueble le ha costado la escalofriante suma de un millón de euros. «Ya está pagada», ha señalado la influencer. Y es que, aunque su relación con Mediaset finalizó por completo, al menos de momento, la navarra ha dejado claro que no le va nada mal con las redes sociales.

«En las redes sociales estoy ganando infinitamente más que en la tele, pero no me cierro a volver si el proyecto me gusta», ha declarado respecto al tema económico. De hecho, ha sido el mundo virtual el que le ha permitido colaborar profesionalmente con varias firmas de primera línea, así como con plataformas de streaming como Netflix y Prime Video.

Las redes sociales se han convertido en la principal base de sustento de numerosos famosos del panorama nacional, especialmente, para todos aquellos que, como Sofía Suescun, superan el millón de seguidores. Lo que ganan cada una de estas celebridades siempre ha estado sujeto a numerosos debates, pero la navarra no ha dudado en revelar su sueldo mensual. «Gano cerca de 30.000 euros al mes», ha confesado.