Sofía Suescun se sincera sobre la enfermedad de su madre Maite Galdeano

Sofía Suescun se ha sincerado. La joven de 26 años se dio a conocer mediáticamente tras su participación en el reality de Gran Hermano 16. Un programa que le abrió las puertas para formar parte de numerosos show de la pequeña pantalla, consagrándose a su vez como una de las influencers españolas más seguidas en redes sociales.

Conocida por el público, Sofía Suescun se ha mostrado siempre transparente y sin filtros, dando a conocer también al resto de su familia, entre ellos, a Maite Galdeano, su madre. La joven siempre ha demostrado estar muy unida a ella, por ello, sus declaraciones a la revista Lecturas no han podido evitar sorprender a todos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun)

Sofía Suescun ha hecho su sueño realidad y ahora puede presumir de tener uno de los hogares más espectaculares.“Cuesta un millón y ya está pagada”, reveló sobre su nueva casa. Pero, aunque a nivel profesional y amoroso no le puede ir mejor, la influencer se encuentra muy preocupada por la salud de su madre. “Tiene un cáncer en la sangre”, confiesa, rota de dolor.

“Puede morir en cualquier momento”, ha señalado. Tal y como ha explicado a dicho medio de comunicación, Maite Galdeano fue diagnosticada con la enfermedad hace dieciséis años, cuando tenía 37. “El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa”, agrega. Una situación que tiene a Sofía sumida en una constante preocupación, pero que nunca ha querido revelar públicamente.

“Mi madre es mi todo. No he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima”, añade. “Me quedaría muy sola, no me imagino una vida sin ella”, concluye. Recordemos que Galdeano también sufre desde hace varios años fibromialgia, una afección crónica que produce dolores generalizados en el cuerpo y un agotamiento profundo. Sin lugar a duda, unas declaraciones que han causado una autentica conmoción y con las que Sofía Suescun ha abierto su corazón una vez más.