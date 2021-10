La guerra de Ylenia Padilla contra Mediaset sigue en pie. Cuando parecía que la ex colaboradora había firmado la paz con la cadena, este mismo fin de semana cargó contra Elsa Ruiz, colaboradora de ‘Todo es Mentira’, con quien protagonizó una pelea a través de Twitter. Una pelea tras la cual, el programa ‘Socialité’ fue objeto de críticas en las redes.

Todo comenzó cuando a través de Twitter, Ylenia y Elsa Ruiz tuvieron una gran pelea, que fue muy comentada a través de la red social. El programa ‘Socialité’ no dudó en comentar este hecho en su programa del sábado, asegurando que Ylenia había «traspasado todos los límites con sus nuevos ataques tránsfobos y homófobos».

Sin embargo, a los usuarios de las redes sociales no les hizo ninguna gracia que el programa diera voz al discurso de odio de Ylenia. Por ello, llenaron Twitter de críticas hacia la de Benidorm y al reportaje emitido por ‘Socialité’, a pesar de la mirada crítica que había utilizado el programa para hablar del tema.

🔴 INTOLERABLE | @SantaYlenia traspasa todos los límites con sus nuevos ataques tránsfobos y homófobos. ¿Por qué Ylenia ha asumido este discurso de odio tan tóxico y dañino? Mañana lo analizamos en #Socialité493. pic.twitter.com/jBN6DkcwAq — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 8, 2021

“Yo no sé porque Socialité habla de los comentarios homófobos y transfobos de Ylenia en televisión. No podemos darle voz a una señora que se ve a la legua que no está bien”, fue uno de los comentarios que se pudo leer en la red social.

“Todo no vale. Ylenia hace tiempo que sobrepasó los limites y este tipo de declaraciones deberíais de censurarlas en lugar de darle cualquier tipo de relevancia. A ella no le hacéis ningún favor, pero a vosotros como programa tampoco”, fue otro de los mensajes que se podían leer.

De esta forma, en las redes sociales mostraron su descontento con el programa, tras haber emitido las imágenes de Ylenia Padilla con un discurso de odio que ha dado mucho que hablar en los últimos días.