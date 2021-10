El pasado sábado, Belén Rodríguez se convertía en una de las protagonistas de ‘Sábado Deluxe’ al someterse al PoliDeluxe de Conchita. Su objetivo era darse a conocer mucho más y, siendo honestos, ¡lo consiguió con creces! Soltó diversas bombas como el trío con Jorge Javier Vázquez, pero también reconoció haber practicado magia blanca. Algo que llamó mucho la atención a María Patiño.

Sobre todo porque su compañera lo hacía para “librarse” de algunas personas. Después de escuchar esta confesión, la presentadora de ‘Socialité’ quiso compartir con los espectadores de su programa una experiencia de lo más personal con la magia. Algo que, desde luego, dejó sin palabras a toda la audiencia.

Hace varios años, María Patiño tomó la decisión de meter el nombre de una persona en un bote de guisantes. Hasta ahí todo marchó a las mil maravillas, hasta que sucedió algo que ni tan siquiera esperaba. “Se me cayó ese tarro al suelo y estaba congelado. Esa persona tuvo problemas, le pasó algo regular y ya no lo he vuelto a hacer”, aseguró.

El día que María Patiño practicó la magia blanca 🔮 #Socialité494 https://t.co/fIsAo0OtXI — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 10, 2021

Al dar a conocer ese suceso, a la presentadora se le notaba cierto temor al recordar esa casualidad o no. Sea como sea, es evidente que María Patiño está absolutamente volcada en su faceta profesional, tanto en ‘Sálvame’, ‘Sábado Deluxe’ y ‘Socialité’. Está en un instante donde la calma es absoluta protagonista en su vida personal.

Lo que es un hecho es que, en el terreno profesional, recientemente ha sido protagonista por un fuerte rifirrafe con Laura Fa. Es entonces cuando María Patiño no dudó un solo segundo en reconocer a Jorge Javier Vázquez, su compañero, que se encuentra en un instante de su vida en el que no quiere cerca nada que le pueda llegar a producir algún tipo de malestar.

Es más, la presentadora de ‘Socialité’ ha llegado a bloquear a muchísimas personas para poder seguir su camino sin ningún tipo de obstáculo. Ella continúa disfrutando de su etapa laboral, siendo una de las más brillantes, así como su día a día con su marido Ricardo y su hijo, con quienes ha encontrado la felicidad plena.