María Patiño, el pasado domingo, se convirtió de manera inevitable en una de las grandes protagonistas de Mediaset. Y es que la periodista tuvo que enfrentarse a una impresionante odisea para poder llegar al plató de ‘Socialité’. A pesar de que lo intentó con todas sus fuerzas, lo cierto es que no logró llegar a tiempo.

Ahora bien, ¿por qué María Patiño llegó tarde a su puesto de trabajo en ‘Socialité’? Básicamente porque se había quedado atrapada en el centro de Madrid como consecuencia de la Maratón que se estaba celebrando en las calles de la capital esa misma mañana. Un hecho que le pilló de sorpresa, puesto que no tenía la más mínima idea de que iba a celebrarse este evento.

Desde el coche que la llevaba, María Patiño se pronunció a través de un vídeo que se publicó en las redes sociales de ‘Socialité’. “Son las 12:08 y he salido de casa a las 11:15. Hemos avanzado muy poco”, comenzó diciendo la periodista. De esta manera, aseguraba que su coche estaba parado en pleno Paseo de la Castellana.

¡ALERTA SOCIALITEROS! @maria_patino está atrapada ahora mismo en mitad de Madrid por una maratón. No logra salir del atasco. Esto no va a impedir que haya programa, igual lo tiene que presentar desde el coche #Socialite490 pic.twitter.com/ru1whcaTe3 — SOCIALITÉ (@socialitet5) September 26, 2021

“El deporte es muy sano, pero yo lo que pretendo es llegar a mi puesto de trabajo”, añadió. De esta manera tan concreta, Javier de Hoyos fue el que se puso al frente de ‘Socialité’ ante el inesperado retraso de su compañera María Patiño. Mientras hablaba de los diversos temas de actualidad, el programa conectaba en directo con ella.

“Estamos parados porque hemos tenido que dar la vuelta. Ha sido una ratonera. Ahora mismo no sé ni donde estoy”, reconoció la presentadora. “Cualquier corredor corría más que el coche, hasta me he planteado ir corriendo”, aseguró María Patiño. Es evidente que esta Maratón de Madrid le pilló de sorpresa. ¡No sabía qué hacer ni cómo reaccionar!

Lejos de que ese fuera el único problema, la colaboradora de ‘Sálvame’ tenía dos más: Poca batería en el móvil y falta de ropa, ya que toda estaba en las instalaciones de Mediaset. María Patiño hizo saber lo siguiente a Javier de Hoyos: “¿Entiendes lo que es mi vida? No hay nada que me haya salido bien hoy”. A las 14:10, finalmente, la periodista llegó al plató realmente enfadada.