‘El Show de los Gemelos’ anuncia sus invitados de alto voltaje de hoy: «Habrá un biombo para que no se vean»

ZonaGemelos, los streamers creadores de la polémica La Casa de los Gemelos, siguen preparando la segunda edición de este reality que tuvo que ser cancelado por violencia, pero no han dejado pasar el fenómeno que han creado. Mientras llega esa segunda edición, con nuevas reglas, emiten cada jueves El Show de los Gemelos, un programa en el que se citan personajes nacidos del mundo de TikTok y las plataformas de streaming en un encuentro sin reglas y en el que los insultos y la violencia no pueden faltar. Tras tener que parar hace siete días la emisión por la intervención de la Policía y la Guardia Civil, esta semana regresan con nuevos invitados que prometen dar más momentos virales.

Al más puro estilo de programas como Crónicas Marcianas, Moros y Cristianos, DEC, Tómbola o Enemigos Íntimos, los streamers reunirán a personajes que tienen muchas cuentas pendientes entre sí. La primera confirmada es Luisa Garrido, la streamer que llegó a denunciar ante las autoridades que había sido retenida en el plató contra su voluntad. Gracias a esa llamada se acabó el programa, debido a que los agentes ordenaron cortar la emisión. En el mismo plató estará Tania, una chica que se convirtió en noticia por, literalmente, ser la acosadora de Lydia Lozano. Esta joven se ha ganado la fama gracias a perseguir a la periodista durante todas sus firmas de libros, llegando a preocupar mucho sus intenciones. Meses después, ahora es conocida como Tania Lozano y son habituales sus peleas en redes.

Carlos y Daniel Ramos, los gemelos que están detrás de este formato, aseguran que Tania y Luisa «no pueden verse» y por eso al principio de la noche «habrá un biombo entre las dos para que no puedan verse», algo que recuerda Enemigos íntimos, programa presentado por Santi Acosta en Telecinco hace años.

No faltará la presencia de Maeb, otro personaje nacido de las redes sociales y que ha protagonizado vídeos virales en el pasado con los gemelos. Es conocida por no tener pelos en la lengua, pero en sus últimas apariciones ha estado mucho más calmada que otros.

Triana Marrash, la polémica participante de La Casa de los Famosos, volverá a verse las caras con Luisa y con Coto Matamoros después de las bromas tránsfobas que tuvo que sufrir. Con el hermano de Kiko Matamoros tiene cuentas pendientes de nuevo y eso hará que salten de nuevo chispas, además de botellas de agua y todo tipo de mobiliario.

Aunque no estaba previsto, La Falete sí que estará esta noche en El Show de los Gemelos. Durante los últimos días llegó a anunciar que no podría acudir porque se iba a someter a una operación de reducción de estómago, pero los streamers han confirmado que sí que irá, avisando de que estará «con un objeto de lo más curioso», por lo que podría acudir todavía convaleciente de la intervención. Cualquier cosa es posible a partir de las 22:30 en el canal de YouTube de ZonaGemelos.

Queda por descubrir en qué lugar se realizará este directo, ya que los estudios en los que se realizó la semana pasada (que Coto Matamoros se encargó de desvelar que estaban en la localidad toledana de Illescas) se desmarcan de lo que sucede en este programa.

Happy FM ha podido hablar con el plató en el que todo ocurrió y se desmarcan de lo que allí pasa y están «en contra de la violencia, la mentira y de este tipo de shows». Según sus palabras, se limitan a alquilar el espacio y los medios técnicos, pero no tienen más relación con los organizadores de este programa.