Shawn Mendes ha vuelto a sorprender a sus fans. El artista canadiense ha participado una vez más en BBC Radio 1 Live Lounge, de la radio pública británica, y ha vuelto a dejar momentos para el recuerdo. En concreto, una versión muy personal de ‘Happier than ever’ de Billie Eilish.

El artista comenzó su directo con una versión en acústico de su último single, ‘Summer of love’. Se trata de uno de los mayores éxitos de este verano, con un videoclip rodado en la isla de Mallorca, a la que ahora le ha querido dar un punto más íntimo.

Para terminar el directo, Shawn Mendes realizó una asombrosa interpretación de ‘Happier than ever’, una de las últimas canciones de Billie Eilish, incluida en el nuevo álbum de la artista estadounidense. Y cómo era de esperar, esta versión ha sido muy aplaudida por sus fans.

Thank you @BBCR1 live lounge for having me & @BillieEilish for this unbelievable song

Happier Than Ever https://t.co/Bw1l40SR2y

Summer of Love https://t.co/vbPyENIOa9 pic.twitter.com/wW2YKXoenr

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) September 14, 2021