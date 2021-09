Camila Cabello se atreve con todo. A través del canal de Youtube de la BBC Radio 1, la artista ha sorprendido a sus fans al interpretar una versión muy personal de ‘Good 4 u’, el hit mundial de Olivia Rodrigo.

La artista le ha dado la vuelta a la canción, llevándosela completamente a su terreno. De esta forma, ha convertido un tema rockero y con un toque gruch, en una cumbia. Y esto solo lo podía hacer ella.

Cómo era de esperar, la versión de ‘Good 4 u’ de Camila Cabello ha tenido una gran acogida. Tanto es así, que algunos fans, sorprendidos con la cumbia que se ha marcado la artista, han asegurado que ya no saben con cual quedarse, sí con esta versión o con la original de Olivia Rodrigo.

mixed it up a little on @BBCR1’s live lounge! #good4u by queen @Olivia_Rodrigo 🌹 #R1LiveLoungeMonth https://t.co/gTxYGuBAEQ pic.twitter.com/20YVOh7oAy

— camila (@Camila_Cabello) September 7, 2021