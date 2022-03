La moda no siempre consiste en posar o sufrir por llevar prendas incómodas con la necesidad de deslumbrar ante las cámaras. Asimismo, Selena Gomez ha hecho evidencia de esto en la alfombra roja en los ‘Premios SAG’, quien con su gesto, con el fin de sentirse cómoda, ha cautivado en las redes sociales.

La ex estrella de Disney optó por un espectacular vestido de terciopelo que, combinó con unos stilettos por la lujosa firma de Christian Louboutin, a lo que sumó un espectacular collar de Bulgari de oro blanco y que combinó con sus anillos a juego.

En su llegada al evento, la artista fue muy aclamada por los fans allí presentes, quienes fueron testigos de la mala pasada que le jugó uno de los tacones. Esto provocó una inevitable caída ante la atenta mirada de todos los fotógrafos que se reunían en el photocall.

Leave it to Selena Gomez to make even slipping on the red carpet look good https://t.co/7JzhcPAuQp pic.twitter.com/buTnCE8vJf — Variety (@Variety) February 28, 2022

Pasado el inesperado incidente, la intérprete de ‘Baila conmigo’ decidida a no protagonizar una segunda caída, se descalzó y subió al escenario para presentar junto a uno de sus compañeros de reparto, uno de los galardones de la noche.

Este gesto no pasó para nada desapercibido, algo que fue aplaudido por los internautas a través de las redes sociales. Y es que, estas no tardaron en viralizar el incidente que protagonizó Selena Gomez, que se suma a una larga lista de famosas, que deciden optar por una vía más cómoda, como es la de descalzarse en grandes eventos mediáticos. De esta manera, reivindican una moda con cánones razonables, alejados de la absoluta perfección, que en muchas ocasiones viene acompañada de dolor para llevar algunas de estas prendas.

Esta no es era la primera ocasión en la que la artista se manifestaba en contra de llevar este tipo de prendas para este tipo de acontecimientos. Sin ir más lejos, en un evento que hizo anteriormente, se pronunció acerca de este problema: “Me he quitado los tacones como una reivindicación feminista. ¿Por qué los llevamos? ¡Duelen tanto! Y no tienen ningún sentido. Quiero instar a todo el mundo a que pare de una vez. No los llevéis más. No puedes andar con ellos y ahora estoy comodísima”.