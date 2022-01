Tradicionalmente la salud mental se ha considerado como un tema tabú. Gracias a múltiples figuras sociales han querido transmitir a través de redes sociales un mensaje que tiene que quedarse atrás “sufro y me evado”, palabras que Selena Gomez ha transmitido en más de una ocasión.

La actriz siempre ha hecho gala de su sinceridad acerca de lo importante que es cuidarse uno mismo. Cuando se encontraba durante la grabación de la película ‘Hotel Tansylvania’, comentó la similitud que poseía con uno de los personajes de esta acerca de su forma de ser: “He pecado de agradar a todo el mundo. Siempre he querido complacer y conseguir que todos estén felices.”

Selena afirmó ser consciente de que 2018 fue el año en el que a nivel mental algo para ella cambió, cuando los doctores le diagnosticaron un trastorno bipolar. Aunque lejos de tomárselo como un obstáculo, la actriz decidió tornar la situación y aprender de ello: “Sentí que se me fue un gran peso de encima cuando me enteré. Al fin pude respirar profundamente y decir: está bien, eso explica muchas cosas” explicaba tras conocer el problema que le diagnosticaron.

Tras conocer el trastorno que sufría, tomó la decisión de cambiar al completo los hábitos y estilo de vida que hasta por aquel entonces seguía, siendo uno de ellos alejarse por un tiempo de las redes sociales. La intérprete de ‘Lose You to Love Me’ aseguró no tener aplicaciones como Instagram en su móvil: “No las tengo en mi móvil para que no haya tentación. De repente tuve que aprender a convivir conmigo misma.”.

Fue a raíz de esto suceso, cuando Selena Gomez tomo la decisión de crear ‘WonderMind’ una plataforma donde ella participa, cuya función se centra en dar visibilidad a un tema tan importante como es la salud mental.

En su perfil de Instagram, respondió al comentario de uno de sus seguidores que le preguntaba acerca de cómo cuida su mente: “A veces me cuesta hacerlo hasta el punto en el que hay días en los que me despierto y me cuesta levantarme de la cama” a lo que seguidamente añadió en el vídeo:

“Lo que realmente me ayuda cuando me ocurre eso es levantar el teléfono y llamar a alguien. Constantemente intento averiguar porque me siento así, pero lo que realmente me ayuda a entenderme en estas situaciones es echar la vista atrás y analizar todas las herramientas que he aprendido para aplicar a mi rutina”, así cerraba un post que sin duda habrá ayudado a mucha gente que sufra situaciones similares.