La artista Selena Gomez ocupa el puesto número uno del ranking de personas con más seguidores en Instagram desde hace varios años y actualmente cuenta con 287 millones. Con esta cifra nadie cualquiera puede pensar que tiene una vida perfecta y que lo tiene absolutamente todo, pero la verdad es que todo lo relacionado con su perfil le ha traído problemas en su salud mental y poco a poco ha ido agotándola.

La estrella Disney lo ha desvelado así en una entrevista para la revista In Style el pasado 6 de enero. Allí, compartió declaraciones de cómo ha tenido que afrontar su ansiedad y depresión a causa de la red social y de cómo poco a poco ha ido superándolo. «Tengo problemas de depresión y ansiedad y me resultó difícil ser yo misma», confesó la estadounidense.

«No quería publicar nada en las redes sociales porque me di cuenta de que estaba en una situación en la que estaba muy bendecida. ¿Qué podía publicar o decir? Entonces se me ocurrió invitar a varias personas a entrar en mi Instagram para contar sus historias», relata la cantante que actualmente dirige un podcast llamado ‘Wondermind’ en donde habla de la salud mental junto a diversos especialistas en el campo.

Hoy en día su relación con Instagram ha cambiado, ya no es tóxica como antes, pero sigue teniendo las inseguridades que en algún momento se le generaron. “Hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso. Cuando tenía 20, sentía que no era lo suficientemente guapa. Hubo un momento de mi vida en el que pensaba que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin maquilla», desveló la también actriz.

«A medida que me hacía mayor, evolucionaba y me di cuenta de que necesitaba tomar el control de lo que estaba sintiendo. Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quien soy. Tomarme un descanso de las redes fue la mejor decisión que he tomado para mi salud mental. Creé un sistema por el cual todavía no tengo mis contraseñas. Y el odio innecesario y las comparaciones desaparecieron una vez que dejé el teléfono (…) ahora tengo una relación mucho mejor conmigo misma», afirma Selena Gomez sobre lo peligroso que era y cómo poco a poco fue dándose cuenta de que tenía que frenarlo. Las redes sociales tienen un mundo paralelo y la de Estados Unidos ha sido una de las víctimas de él, aunque ya está superándolo.