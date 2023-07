Selena Gomez comparte un vídeo interpretando ‘Lose you to love me’ y desactiva los comentarios

El regreso a la música de Selena Gomez es uno de los más esperados del año. Sin embargo, ese regreso se está haciendo esperar. Los fans de la artista estadounidense esperan impacientes noticias de algún nuevo lanzamiento musical, mientras tanto, ha querido compartir una versión en acústico de una de sus canciones más emotivas.

A través de su cuenta de Tik Tok, Selena Gomez ha compartido un vídeo casero en el que aparece interpretando un fragmento de Lose you to Love me, su canción más honesta, con la que cerraba su historia de amor con el artista Justin Bieber.

Publicada en el año 2019, se trata de una canción que Selena Gomez utilizó como desahogo, tras su ruptura definitiva con el artista canadiense, después de muchos años de idas y venidas.

@selenagomez This isnt the greatest i know so i hope no one minds me turning the comments off for my head but this was the best, most sincere moments with lose you to love me ♬ original sound – Selena Gomez

Lanzado como el sencillo principal del tercer álbum de estudio de Selena Gomez, Lose You to Love Me marcó el primer número 1 de la artista en el Billboard Hot 100 , una canción que fue un antes y un después en su carrera, teniendo una gran acogida desde el principio

Más de tres años después de su publicación, Selena Gomez ha querido recordar esta canción, a través de un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok, tras el cual, ha decidido desactivar los comentarios. Una decisión que tiene un motivo de peso.

Al tratarse de una canción dedicada al artista canadiense, tras la publicación del vídeo numerosos fans de su ex pareja comenzaron a dejar mensajes en las redes sociales sobre Selena y su supuesto apego a la relación que mantuvo con Justin, asegurando que aún no lo ha superado.

De esta forma, y debido al daño que le han hecho los comentarios que ha leído a través de las redes sociales en anteriores ocasiones, Selena Gomez ha decidido curarse de espanto y desactivar los comentarios, para no tener que leer nada que le puede hacer daño.