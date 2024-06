‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: Merdan, detenido por la muerte de Kadir

Secretos de familia, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. ¡Y no es para menos!

El pasado domingo 26 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Secretos de familia en Antena 3. Así pues, observamos cómo, finalmente, la policía encuentra el cuerpo del niño desaparecido. Ceylin, por su parte, cuenta a la madre lo sucedido y, como es de esperar, ésta acaba rompiéndose por completo.

¡Yekta y Ceylin, enfrentados! 💥 Los abogados discuten, ella le reprocha ocultar información mientras que él contraataca mencionando a Firat. 🔥#SecretosDeFamilia Ver momento ▶https://t.co/s5MB2onbNi ◀ pic.twitter.com/5tbBp1ZJhE — La Tetería Turca (@lateteriaturca) May 31, 2024

Ilgaz, lejos de que todo quede ahí, sigue investigando para encontrar al culpable. Todo ello mientras Aylin y Osman están cada vez más distanciados, dadas las circunstancias. Hasta tal punto que las discusiones entre ambos no cesan, ni muchísimo menos. Ilgaz se ofrece a ayudar a Çinar en todo lo que sea necesario, pero éste quiere regresar a casa.

Merdan, por su parte, se convierte en uno de los protagonistas de este capítulo ya que consigue, contra todo pronóstico, uno de sus mayores objetivos hasta la fecha. ¿En qué consiste? En hacerse nada más y nada menos que con la fortuna de Kadir. Éste acaba cayendo desplomado en prisión, falleciendo al instante.

Ilgaz y Ceylin, más distanciados que nunca en el próximo capítulo de #SecretosdeFamilia. 💔 ¿Ganas o ganazas de que llegue ya el domingo? 😏 ¡Dentro avance! 👉https://t.co/e2yxWpwYHd 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) May 31, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo la asociación en la que trabaja Çinar, en realidad, será una banda criminal. Éste descubrirá que han acabado con la vida de Kadir y ahora le amenazarán a él.

Así pues, le obligarán a colarse en el despacho de Ilgaz con el objetivo de averiguar, de una vez por todas, el nombre del testigo anónimo de un caso. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo la policía detendrá a Merdan como sospechoso de la muerte de Kadir, pero Ceylin hará todo lo que esté en su mano para demostrar que es inocente.

Mientras trata de encontrar pruebas, Ceylin encontrará unas imágenes de Çinar comprando el medicamento que acabó con la vida de Kadir. Automáticamente, las borrará. Ceylin descubrirá que su marido y la nueva fiscal se conocerán más de lo que nadie esperaba. No te pierdas el nuevo capítulo de Secretos de familia esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.