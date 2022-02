Sandra Barneda fue uno de los nombres más sonados durante el día de ayer tras haber anunciado la ruptura con Nagore Robles. Tanto una como la otra han querido subir una publicación a sus redes sociales explicándolo para así, evitar sospechas. Al parecer llevan separadas varios meses, pero esto no se ha dejado ver, ya que en los platós de televisión siempre han mantenido ese respeto.

La noche del martes 15 de febrero se emitió el ‘Última hora’ de ‘Secret Story’ y los espectadores han estado muy atentos a lo que podía decir porque de alguna forma podría verse reflejada la situación. Esto se debe a que trabajan en el mismo programa, sin embargo, ya no coinciden en plató. Actualmente, la presentadora ya no dirige los debates donde la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ejerce de colaboradora, es Toñi Moreno quien está al frente.

El breve programa que presenta la catalana no cuenta con tertulianos, por lo que no hay la posibilidad de ver a la expareja junta en televisión por ahora. Hasta ahora, siempre que se han visto protagonizaban momentos muy tiernos y quizá estos nunca desaparezcan, ya que todo apunta a que las últimas veces que coincidieron ya no estaban juntas.

Durante la emisión del ‘Última hora’, Sandra Barneda hizo su trabajo con normalidad absoluta sin hacer ninguna referencia a la que fue su pareja varios años. Por lo que queda claro que con el anuncio que ambas realizaron en redes sociales queda zanjado el tema y cada una quiere continuar su vida sin entrar en detalles. Todavía queda ver la aparición de Nagore en televisión, ya que no ha tenido aun la oportunidad, por lo que tendremos que estar atentos a si la vasca realizará cualquier tipo de comentario relacionado con el asunto. Este jueves 17 de febrero se emite la gala semanal donde se conocerá al nuevo expulsado de la casa de los secretos.