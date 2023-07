Sandra Barneda desvela en ‘Así es la vida’ el timo que sufrió cuando era joven

Sandra Barneda ha contado en Así es la vida una curiosa anécdota sobre un timo de lo más surrealista del que fue víctima hace algunos años. El verano es una de las épocas en las que más delitos de este tipo suelen suceder.

“¿Por qué triunfa el timo? Porque te crees que tienes un chollo”, ha comenzado diciendo la presentadora. Precisamente este el reclamo principal por el que la gente cae en las estafas y se trata de un verdadero engaño. “A mí me timaron, pero bien. Me da hasta vergüenza, fue hace más de 20 años”, ha desvelado la periodista.

Nuestra presentadora @SandraBarneda ha contado que fue timada en un mercadillo de Lisboa: «Compré un móvil y me dieron una pastilla de jabón hexagonal». 🧼#AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/Be03OK1reB — Así es la vida (@asieslavidatele) July 19, 2023

“Estaba en un mercadillo en Lisboa y me ofrecieron un móvil en forma hexagonal, y me dice uno que me lo deja por tanto”, ha narrado Sandra Barneda. Ella estaba de viaje con unos amigos y después de contarle a uno de ellos la ganga que le habían ofrecido y que iba a tener un móvil “muy guay” por un precio muy asequible se decidió por fin a comprarlo.

El desenlace de la historia no dejó indiferente a ninguno de los espectadores. “Me dio el móvil y era una pastilla de jabón”, ha revelado. “Tenía el teclado pegado y todo”, añadió después. Contado así la verdad que parece de lo más absurdo, pero todo tiene una explicación. “Yo el primer móvil que cogí era real, pero cuando tú pagas te dan el cambiazo, y me quedé con la pastilla de jabón”, ha explicado finalmente la presentadora.

“Intentamos correr, pero no los atrapamos. Mi amigo me dijo que pensaba que tenía un chollo y por lista me timaron”, ha finalizado su historia la conductora de Así es la vida. Un ejemplo perfecto y con moraleja incluida sobre cómo hay que estar muy atento en todas las compras que hagas y desconfiar de las ofertas disfrazadas de chollo que parecen demasiado buenas para ser ciertas.