‘Sálvame’ ha estado estos días comentando la actitud de uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2022’. Después de una fuerte bronca en Honduras, los colaboradores del programa piden la expulsión de este participante.

Uno de los momentos más difíciles que se han visto en la isla ha sido la discusión que han tenido Juan Muñoz y Anuar Beno en la que se han dicho de todo. En ella se increpaban graves faltas de respeto. El joven criticó la actitud del humorista porque asegura que «pareces que estas de vacaciones» a lo que el actor respondió: «Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer».

Esta bronca fue creciendo hasta que el hermano de Asraf Beno comentó lo siguiente sobre su compañero. «Venga anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto al respeto porqué eres una persona mayor», dijo el superviviente.

Anuar reprocha a Juan que no esté ayudando para conseguir fuego: «Eres un fracasado» #Supervivientes2022https://t.co/UFyMlaFwtk — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2022

Ahora, Anuar Beno ha vuelto a criticar a otra concursante. En este caso, el joven ha atacado a Anabel Luque por no estar pendiente del fuego. «¿Cada vez que hable me vas a rebatir? Lo digo cien veces como me salga de la corona. Sé un poco tú y deja de pegarte a Kiko. Parece esto el colegio. ¿Tú sabes qué edad tengo? ¡46! Ya te veré a ti dentro de 20 años lo que estás haciendo», ha exclamado la rubia.

«Señora, no me señale con el dedo. ¡Señora!», respondió el superviviente. Ambos se han dicho diversas faltas de respeto y ante esta situación, Kiko Matamoros ha decidido intervenir para pararle los pies al hermano de Asraf Beno. «Cuidado, ¿eh? Hay cosas que no», le dicho el colaborador.

Desde ‘Sálvame’ se ha criticado muy duramente este comportamiento y Gema López le ha mandado un mensaje contundente al concursante de ‘Supervivientes 2022’. «Esta vieja le dice Anuar, que ganas tengo de que estés nominado. No sé quién se cree», asegura la tertuliana.