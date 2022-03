El pasado lunes 14 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’. Lo que nadie esperaba es que íbamos a ser partícipes de uno de los enfrentamientos más sonados de los últimos tiempos. Y es que Jorge Javier Vázquez y Gema López protagonizaron una brutal discusión que no dejó indiferente a nadie.

Todo comenzó cuando abrieron un pequeño debate para hablar de las supuestas deudas de Raquel Bollo, la que fuera su compañera durante tantísimos años. De esta manera, Gema López ha querido aprovechar la ocasión para posicionarse a favor de la andaluza: “Aquí hay más gente que debe más pasta, y aplaudimos y nos parece guay”.

Unas declaraciones que, desde luego, no han sentado para nada bien al presentador de televisión. Tanto es así que no dudó un solo segundo en afear las palabras de la periodista: “¿Quién debe dinero a Hacienda? ¿Kiko? Lo está pagando, ¿no? Aquí no vale el ‘y tú más’”, aseguró Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez por fin para los pies a Gema López en #yoveosalvame y además de llamarle negacionista, le dice: ‘Bajate del pedestal que eres muy pesada’. Creo que era más que necesario este tirón de orejas en directo👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/wTH972OSB1 — Liyoo🕊️💫✈️ (@__conflictivo_) March 14, 2022

Gema López, por su parte, no ha querido callarse: “¡Pero si lo hacemos todos los días!”. Unas palabras que han terminado por enfadar al presentador de ‘Sálvame’: “Hostia, Gema, eres muy procuradora”, comenzó diciendo. “Bájate del pedestal que eres muy pesada. Eres muy pesada”, repitió. De esta manera, Vázquez fue más allá: “Raquel no ha pagado. No enfanguemos el debate, que parecemos el Congreso de los Diputados”.

Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez quiso mostrarse aún más contundente con su compañera: “Actúas como la oposición, como Pablo Casado, y mira cómo ha acabado”. Además, añadió: “Tu posición en el programa es siempre no, no, no, negacionismo. Eres absolutamente negacionista siempre”.

Gema López, al ser consciente de cómo se estaban desarrollando los hechos, prefirió no seguir con la discusión y mantenerse en silencio. Lo cierto es que, después del rapapolvo en directo de Jorge Javier Vázquez, la colaboradora de ‘Sálvame’ se mostró realmente afectada. Una situación de lo más desagradable que dejó sin palabras, incluso, a la audiencia del programa.