’Sálvame’: Marta Riesco y Cristina Porta protagonizan un fuerte enfrentamiento en directo

Este pasado miércoles el programa Sálvame se dirigía hasta la gala de San Isidro 2023 celebrada en la plaza de toros de las ventas, allí acudieron muchos famosos desde Victoria Federica hasta José Ortega Cano, Gloria Camila hasta presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo hubo una persona que quiso llevarse todo el protagonismo de la noche. Marta Riesco, actual novia Antonio David flores y reportera del programa fiesta, intentó boicotear el directo que estaba haciendo su compañera Cristina porta.

La bronca que se vivió solo la pudieron ver los telespectadores de Mitele plus, aunque pronto se viralizó en redes sociales. Los compañeros de Sálvame estaban intentando hacerle una entrevista a José Ortega Cano y Gloria Camila, entonces Marta Riesco se ponía delante de las cámaras sin dejar a Cristina porta hacer su trabajo:» Marta hola tú estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo es bastante complicado hacer el programa con ella al lado es un poquito maleducada”.

Los colaboradores que se encontraban en el plató le quisieron mandar una advertencia por su comportamiento: «Alguien le tendría que decir a Marta que en los eventos a los que va no se hacen en honor a ella, que ella va de reportera como Cristina”, comentaban. Esta seguía tratando de hacerle preguntas al torero y a su hija pero sin tener ningún éxito pues la colaboradora seguía metiéndose en medio.

Cuando ambas salieron del photocall, la colaboradora de Sálvame le trataba de explicar a sus compañeros todo lo que había pasado y en ese momento volví a entrar Marta en pantalla: «Marta estoy trabajando eres muy mala profesional y muy mala compañera». En ese momento la colaboradora de Fiesta se defendía atacando: «La profesionalidad brilla por su ausencia desde luego si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho», aclaraba.

Cristina porta no podía más y le pedía por favor que dejara de centrarse en sí misma y le dejara hacer su trabajo. Segundos más tarde Riesco volvía y le quitaba el micrófono a la colaboradora aprovechando ese momento para hacerle un comunicado a Borja Prado aunque su queja no se consiguió escuchar: «Marta no estás bien te lo digo cálmate. Vas de ser feliz en tus redes sociales y veo que no lo estás demasiado», finalmente la conexión tuvo que ser cortada y la compañera no pudo hacer su trabajo.