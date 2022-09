Marta Riesco, harta de las continuas comparaciones con Olga Moreno en redes sociales

Marta Riesco está viviendo un año 2022 de lo más completo pero, sobre todo, está disfrutando al máximo de su relación con Antonio David Flores. Desde que se hiciera público este noviazgo, la periodista ha recibido un grandísimo número de comentarios negativos pero, además, muchos de ellos son despectivos.

A pesar de que trata de no hacer caso a determinados comentarios, Marta Riesco ha terminado por estallar. Ya que hay cuestiones que terminan doliendo. A través de unas historias en Instagram, la reportera ha querido sincerarse. ¿De qué manera? Asegurando que está completamente harta de recibir mensajes cuyo objetivo es hacerle sentir mal, comparándola continuamente con Olga Moreno.

Hasta tal punto llega la cosa que ha pedido a sus detractores que se disculpen. “Hay comparativas en Twitter donde sacan una foto tuya que da pena y ponen otra donde ella está espectacular, etiquetan a mi pareja y dicen ‘¿pero cómo te has podido ir con esta?’”, expresó.

Es entonces cuando Marta Riesco quiso mostrarse de lo más contundente: “Él está con la persona que quiere estar. Basta ya de cargar el peso a la mujer de la que se han enamorado, y basta de hacerla de menos”. De ahí que añadiera lo siguiente: “No hay grandes mujeres, ni mujeres del medio, ni mujeres de baja clase. Hay mujeres de las que están enamorados y mujeres de las que no están enamorados”.

Lejos de que todo quede ahí, Marta Riesco quiso ir muchísimo más allá: “Yo trabajo con mis redes sociales, y para mí es importante también el sueldo que yo puedo tener de ellas, aparte del de mi trabajo, y tampoco me voy a quitar las redes sociales porque me encantan”. Respecto a estas plataformas, fue honesta: “Es un mundo que me encanta y que disfruto”.

A pesar de todo lo negativo y lo mucho que puede llegar a sufrir con algunos comentarios, la periodista tiene claro que las redes sociales “tienen muchísimas cosas positivas, es algo que me encanta, que me apasiona y que hay gente a la que le gusta”. Lo cierto es que, aunque trate de ignorar ciertos comentarios, es inevitable que termine estallando en algún momento.