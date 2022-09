Antonio David Flores no ha dudado un solo segundo en disfrutar al máximo de estos meses de verano. A pesar de todo, a través de redes sociales, el andaluz ha anunciado que va a comenzar una nueva temporada en su canal de YouTube. Por si fuera poco, ha hecho saber a sus seguidores que está dispuesto a comentar la segunda docuserie de Rocío Carrasco.

Una decisión que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Debemos tener en cuenta que, durante el verano, Antonio David Flores ha disfrutado de los suyos pero, sobre todo, de su actual pareja Marta Riesco. Han presenciado conciertos, han acudido a chiringuitos, han disfrutado de la playa… ¡Lo han pasado en grande!

Tras este periodo de desconexión, Antonio David Flores regresa a su proyecto con las pilas cargadas. De ahí que quisiese hacer saber a su Marea Azul que esta nueva etapa en su canal de YouTube iba a comenzar de la siguiente manera: comentando En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de su exmujer.

“Mira por donde veo que en Telecinco comienza la segunda temporada de Rocío Carrasco”, comienza diciendo el ex concursante de Gran Hermano VIP 7. “Yo pensaba que en el primero ya había tenido suficiente, pero veo que no, que continúa hablando de mí. Es como el perro de presa que no te suelta hasta que no te mata”.

“¿La novedad? Vamos a analizar la segunda docuserie de Rocío Carrasco con colaboradores”, ha confirmado Antonio David Flores. Lejos de que todo quede ahí, siguió dando a conocer más novedades de esta nueva temporada en su canal de YouTube: “Yo voy a contar mi experiencia y lo que he vivido, y otras personas también darán su opinión”.

Por lo tanto, es más que evidente que esta decisión de Antonio David Flores va a dar muchísimo de qué hablar. En la primera docuserie prefirió mantenerse en silencio, pero parece que en esta ocasión no va a ser así. Así pues, solamente nos queda esperar a ver cómo son esos primeros vídeos comentando En el nombre de Rocío.