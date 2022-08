Gloria Camila, preocupada por Ortega Cano: «No me quedo tranquila yéndome a un reality»

Telecinco ya comienza a ultimar detalles ante la próxima temporada televisiva y Pesadilla en El Paraíso ya ha sido presentada como una de sus nuevas apuestas. El nuevo reality de la cadena promete no dejar indiferente a nadie, y sus concursantes tampoco. De hecho, si hace tan solo unos días el público fue conocedor del fichaje de Pipi Estrada y de Omar Sánchez, ahora lo ha sido de Gloria Camila.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado se enfrenta oficialmente a su segundo concurso en televisión, pero lo hace dejando atrás muchas preocupaciones familiares. «A Supervivientes fui con solo 21 años, era una niña, ahora soy mayor y voy más segura de mí misma», señaló en Ya es verano.

La preocupación de Gloria Camila tras conocerse su participación en @Pesadillaparais ☀ #YaEsVerano https://t.co/jajUCXVix7 — Telecinco (@telecincoes) August 7, 2022

Al respecto, sus compañeros de programa le han preguntado si considera que es un buen momento el marcharse a un reality tras la fuerte polémica que se está viviendo con la posible separación de su padre con Ana María Aldón. «Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada», bromeó.

Sin embargo, y pese a las ganas que tiene de enfrentarse a esta nueva aventura, la colaboradora televisiva confesó que no se va del todo tranquila y que su mayor preocupación es su padre. «Me preocupa que él esté bien, pero también nos viene bien que cada uno tome sus propias decisiones», señaló, ante la atenta mirada del resto de colaboradores.

Al escuchar sus palabras, Verónica Dulanto no ha dudado en abordar el tema de la separación y ruptura definitiva entre el torero y la diseñadora. Un punto que Gloria Camila no ha querido responder abiertamente, pero con el que ha reconocido que es conocedora de la verdadera situación. «No me voy a pronunciar pero sí que sé la situación, yo con Ana María ahora no tengo relación, estamos exactamente igual que hace una semana», sentenció.