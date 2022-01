Tras la exclusiva de una conocida revista en la que confirmaba que Marta Riesco y Antonio David Flores ya viven juntos en Madrid. Tras el comunicado del ex de Rocío Carrasco, ha sido la periodista la que ha querido dar la cara ante Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’.

Fueron las palabras de Joaquín Prat las que han animado a la madrileña a ponerse ante las cámaras y dar explicaciones. «Hoy tendrías que estar tú aquí sentada, Marta», le dijo mirando a cámara. Esa frase, según ha confesado, le llegó y ha sido la que ha motivado que se ponga ante las cámaras.

«Respeto el dolor de todas las partes, aunque yo no tengo nada que ver en eso, respeto a Rocío a la que aprecio y quiero. Siento que esté pasando por un mal momento pero no me siento responsable», comenzó diciendo la periodista. Este discurso llegó después de la llamada de Olga Moreno al programa.

«Estoy haciendo esto de manera excepcional porque no quiero cruzar esa línea, porque me ha costado muchísimo llegar hasta aquí. El corazón manda, porque si hubiera pensado en todas las consecuencias no habría llegado hasta aquí pero son cosas que pasan. Las asumo y no quiero tener miedo a nada. El tiempo dirá quienes estamos equivocados y quienes no», continuó.

«Simplemente decirte, Joaquín, y a la gente que nos está viendo, quiero ser una mujer que me defina mi trabajo y no con quién estoy. Sé quién es Antonio David Flores pero quiero intentarlo», dijo convencida.

Esa intención de continuar con su trabajo ha sido lo que más ha repetido en un su intervención: «Jamás he comercializado con nada que tenga que ver con mi vida privada. Estoy un poco conmovida por ver a Rocío pero, si me preguntas, estoy bien y estoy feliz».

Aunque Marta Riesco intentó no contestar a más preguntas, lo cierto es que su compañero Joaquín Prats consiguió que hablase de su relación de amor. «Si te tengo que decir la verdad, sí que estoy enamorada», dijo ilusionada.

La amistad de Marta y Rocío Flores es uno de los puntos más importantes, por lo que quiso hablar de ella, que estaba a solo unos metros. «No somos amigas íntimas, pero a mí ella me conmovió desde el minuto 1. Te brindo la mano y, lo que necesites, estoy aquí. No considero que haya hecho nada que esté mal», dijo.

Marta Riesco dice que no quiere ser un personaje público, no quiere ir a un reality, solo quiere trabajar como periodista. #AR13E pic.twitter.com/2AGlXL7yhb — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 13, 2022

La hija de Antonio también quiso decir algo al respecto en un esperado cara a cara entre las dos. «Respeto a Marta como profesional y siempre le he estado muy agradecida porque fue de las pocas personas, periodistas del medio, que dio la cara por mí y, sobre todo, me ayudó mucho a saber gestionar todo esto. Ella lo sabe. Estaré eternamente agradecida por esa parte», aseguró.

«Somos compañeras, sí que es verdad que tenemos una amistad. Ella me respeta a mí los tiempos que considero marcarme, y respeto a ella que busque su felicidad. Mi opinión personal de cómo han sucedido las cosas me la guardo yo. No tengo nada en contra de ti, y poco más te puedo decir», aclaró sobre el futuro de su relación.