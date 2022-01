Este jueves, Rocío Flores ha acudido como colaboradora a ‘El programa de Ana Rosa’. Entre otras cuestiones, lo ha hecho para hablar de la espectacular portada que ha publicado ‘Lecturas’, donde se confirmaba que Antonio David Flores (exmarido de Olga Moreno) y Marta Riesco no solamente tenían una relación sino que, incluso, ya estaban viviendo juntos.

Visiblemente afectada, la hija de Rocío Carrasco dejó claro que quería mantenerse completamente al margen de esas informaciones. A los pocos minutos, y de manera completamente inesperada, Olga Moreno ha intervenido en ‘El programa de Ana Rosa’ para apoyar a la hija de su exmarido.

“Esta niña no se merece lo que están diciendo, porque ella no sabía nada de la relación”, aseguró la ganadora de ‘Supervivientes 2021’. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha explicado que su deseo es que todos “intenten hacer las cosas de la mejor manera posible”, asegurando que respeta que “cada persona haga lo que quiera con su vida”.

“Desde el minuto cero me desmarqué del tema y nunca he querido saber nada, no tengo nada que ver”, reconoció Rocío Flores. Los colaboradores del programa querían saber si ella tenía algún tipo de conocimiento de la nueva relación de su padre. “No es que supiese por donde iban los tiros, pero notaba cosas raras”, aseguraba.

Para tratar de zanjar la situación, la joven reconoce que “hace tiempo que no me cruzo con Marta”. Además deja claro que pase lo que pase, “mi relación con Olga no va a cambiar”. Olga Moreno, durante su breve pero intensa intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, se limitó a mostrar su apoyo incondicional a Rocío Flores.

Joaquín Prat quiso saber cómo se encontraba, por lo que la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ se sinceró: “Bueno, estoy. No quiero entrar en nada porque estoy muy nerviosa”. Eso sí, dejó claro que quería decir a Rocío “que no se merece esto. No voy a hablar ni de mí, ni de Antonio David. Llevo 22 años con ella y las dos sabemos lo que ha pasado y lo que hemos sufrido. No se merece lo que están diciendo porque ella no sabía nada”.

Rocío Flores: “Ayer se me acusó de que tanto mi padre como Marta se veían en mi casa» #AR13E https://t.co/2AjmK0mzE0 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 13, 2022

Tras esta intervención, era la propia Marta Riesco la que quiso dar la cara en directo. La periodista confirmó de nuevo su relación y aseguró «estar enamorada» de Antonio David Flores.