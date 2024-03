Ruslana (‘OT 2023’) lanza un «zasca» a Buika en su primer single tras el 7,5 en la semifinal

Ya ha pasado un mes desde la gran final de OT 2023 y desde entonces los «triunfitos» no han parado. Desde que salieron de la academia el pasado 20 de febrero los finalistas han estado trabajando en sus proyectos musicales. Los fans están impacientes por conocer los singles de sus favoritos. Ahora, Ruslana ha dado una pista de su single que ha sorprendido a todos sus seguidores.

Y es que la tercera finalista ha subido a su cuenta de X (antes Twitter) un vídeo de tan solo seis segundos en el que se puede ver en el estudio de grabación y se escucha un pequeño fragmento de la canción. Y es que este fragmento ha sorprendido a los fans por la pulla que la joven hace a Buika, jurado de esta edición de Operación Triunfo. En el vídeo se puede escuchar a la joven diciendo «7,5 días a la semana» mientras de fondo se oye a la jurado diciendo «Un poco de calma mis amores», una de las famosas coletillas de la artista.

Y es que 7,5 es la puntuación que Buika le dio al concurso de Ruslana, algo que marcó a la cantante. Y no solo a la artista, esta nota hizo que el plató estallara en abucheos para la jurado y fuera muy comentado en las redes sociales, donde los fans la calificaban como una nota «injusta». Esta nota hizo que la joven no pasara directa a la final, por lo que quedaba en manos del público en la semifinal. Fue entonces cuando la artista pasó a la final gracias a las votaciones de la audiencia y exclamó: «Significa mucho para mí haber llegado a la final por el público y no por nadie».

Este «zasca» ha enloquecido a los fans, quienes han reaccionado con muchos memes. Se han sorprendido sobre todo al oír una de las frases estrella de la jurado de fondo en la canción. A raíz de esta sorpresa, han llenado las redes sociales de memes.

la voz de buika de fondo

rus eres un genio 🤟🏻 pic.twitter.com/Grk17G1DXD — Verde. (@ArriviAlCuore3) March 18, 2024

POR DIOOOSS VAYA HYPE, NO PUEDO MÁS pic.twitter.com/cBVwDouls7 — RuslanaX🍊 (@RickyVGG) March 18, 2024

lo se Ruslana metiendo la voz de buika y el 7,5 en el single es algo que no me esperaba pero que me encanta #Ruslana18M pic.twitter.com/Aty6DesMTI — annttiiaaa ✨🌷🦜 (@annttiia) March 18, 2024

El single de Ruslana parece que está a punto de llegar, ya que la cantante ha subido recientemente un vídeo en una sesión de fotos que los fans especulan que pueden ser para la portada del single. No sabemos la fecha de estreno del single, pero sí sabemos que sus fans tienen muchas ganas de oírlo, sobre todo ahora con este vídeo que ha publicado a cantante y que ha subido las expectativas a lo más alto. Ruslana está a punto de estrenarse en la industria musical y sus seguidores estarán ahí para apoyar su nuevo y primer single que parece que viene pisando fuerte.