Salen a la luz las primeras imágenes de Rodolfo Sancho tras la detención de su hijo Daniel

Rodolfo Sancho y su expareja Silvia Bronchalo, padres de Daniel Sancho, viven una pesadilla desde el pasado 5 de agosto, día en el que su hijo confesó ser el asesino de Edwin Arrieta. Desde ese momento el actor decidió escapar de la presión mediática, algo que ha conseguido hasta hoy, ya que una conocida revista ha publicado las primeras imágenes después de la terrible noticia.

Su desaparición hizo pensar durante los primeros días que había decidido viajar a Tailandia de forma inmediata, pero en realidad no estaba allí. Tal y como se ha podido saber días después, el actor convirtió su casa en Canarias en un auténtico búnker que no fue descubierto por la prensa hasta pasada casi una semana. Sus vecinos fueron muy importantes al no dar ningún detalle y tratar de guardar el secreto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodolfo Sancho (@rodolfo_sancho)

Tal y como desvelaban desde Telecinco, Sancho está en la isla de Fuerteventura en una casa que se encuentra en una conocida urbanización. Tal y como anuncian, se trata de un lugar que le ha servido de refugio junto a su pareja, la actriz Xenia Tostado, y su hija Jimena.

Tal y como afirma Vanitanis, se trata de una enorme casa que la pareja adquirió en el año 2015 y que consta de tres plantas con una gran terraza en el ático. El jardín cuenta con 184 metros cuadrados con zona verde y piscina, por lo que sería el lugar perfecto para mantenerse lejos de los medios.

Primera imagen de Rodolfo Sancho tras la detención de su hijo

Ha sido la revista Lecturas la que ha conseguido la imagen más esperada de los últimos meses y no ha dudado en llevarla en la portada de su revista. En ella podemos ver al protagonista de series como La señora-que ha vuelto a las tardes de TVE-, Mar de plástico y El Ministerio del Tiempo pegado a su teléfono móvil, como suponemos que habrá pasado los últimos días y con una imagen más descuidada de lo habitual.

Sin afeitar, sin camiseta y vistiendo solo un pantalón corto, se puede apreciar que el cansancio está afectando a Rodolfo. La revista titula con la frase «Un padre roto de dolor», algo que nadie duda después de la tragedia que está viviendo toda su familia.