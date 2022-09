Robbie Williams confirma su paso por España con su nueva gira europea

Robbie Williams actuará en España el próximo año. El artista británico ha anunciado este mismo lunes las fechas de su nueva gira europea. De esta forma tan sumamente espectacular, continúa la celebración de sus 25 años de trayectoria en la música

Para alegría de sus fans españoles, Barcelona será una de sus paradas de la gira europea de Robbie Williams. La ciudad condal será el escenario español donde el artista británico llevará su nueva gira. Una gira que se presenta como una de las más esperadas del próximo año.

Bajo el nombre de XXV TOUR 2023, será una gira en la que a través de su repertorio musical, Robbie Williams hará un repaso por los 25 años que lleva dentro de la industria. Un cuarto de siglo lleno de éxitos, que le han llevado a convertirse en uno de los artistas más reconocidos del mundo.

Europe 2023 – let’s do this x Presale – Wednesday 28th September 09:00 BST / 10:00 CEST

General on-sale – Friday 30th September 09:00 BST / 10:00 CEST pic.twitter.com/PxVqpLw89n — Robbie Williams (@robbiewilliams) September 26, 2022

En cuanto al concierto del artista británico en Barcelona, tendrá lugar el próximo 24 de marzo de 2023 en el Palau Sant Jordi. Con una capacidad de 17.000 espectadores, el emblemático recinto de la ciudad condal acogerá al británico en un concierto en el que no faltarán canciones con las que ha hecho historia, como Let Me Entertain You, Feel o Angels.

Por otro lado, las entradas de su nueva gira europea se podrán adquirir a partir de este viernes 30 de septiembre a las 10:00 horas de la mañana en la página web de entradas.com. Y en cuanto a los precios de las entradas, costarán en torno a 50 y 128 euros.

De esta forma, Robbie Williams regresará a los escenarios de Europa por todo lo alto, después de conquistar Australia y Nueva Zelanda con su nueva gira. Una gira que se presenta como una de las más especiales de su larga trayectoria en la música.