Rihanna bromea sobre su actuación en la Super Bowl con el mensaje de esta camiseta

Rihanna ya tiene todo preparado para su esperado regreso a los escenarios. La artista de Barbados volverá por la puerta grande el domingo 12 de febrero, convertida en la protagonista del show del medio tiempo de la final de la Super Bowl 2023, el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Tras más de siete años de silencio musical, pues su último lanzamiento fue el disco, ANTI, Rihanna vuelve a la música y esta vez de verdad. Después del éxito de Lift Me Up y Born again, para la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever, todo apunta a que próximamente anunciará el lanzamiento de un nuevo disco.

Sin embargo, hasta después de la Super Bowl no verá la luz su nueva música. No obstante, lo que si que ha lanzado ha sido una nueva colección deportiva de su firma Savage x Fenty. Una colección limitada con motivo de su actuación en el evento deportivo del año, que incluye una camiseta que ha dado mucho que hablar.

Rihanna’s new Savage X Fenty shirts in honor of the Super Bowl halftime show: “Rihanna concert interrupted by a football game, weird but whatever” pic.twitter.com/3BYT4PsGxr — Pop Base (@PopBase) January 8, 2023

Se trata de una divertida camiseta con un mensaje sobre su próxima actuación en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona. Y como era de esperar, ya son muchos los que han enloquecido con esta camiseta y esperan poder hacerse con ella.

En el mensaje de la camiseta, Rihanna pone el foco en su show de la Super Bowl, bromeando con que el espectáculo será interrumpido por un partido de fútbol.

«El concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, raro…pero como sea», dice el mensaje de la camiseta, que esconde una sorpresa en su interior, pues tiene estampada una foto de la artista que se puede ver cuando te la pones. Una brillante idea de marketing que ha enloquecido a sus fans.