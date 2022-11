El regreso de Rihanna es uno de los más esperados de los últimos años. En el año 2016 la artista decidió alejarse de la industria musical por un tiempo. Sin embargo, tras participar en la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever y de la confirmación de su actuación en la final de la Super Bowl, el 2023 parece ser el año de su vuelta definitiva.

La confirmación de la artista de Barbados como la protagonista de la actuación en la final de la Super Bowl generó una gran expectación. Por ello, recientemente Rihanna ha firmado un contrato con Apple para documentar su regreso a la música, tal y como ha informado The Sun.

Según el citado medio, Apple habría ofrecido un contrato multimillonario (cuyas cifras no han trascendido) a la artista para producir un documental que narre el camino a su vuelta a los escenarios, con su actuación en La Super Bowl como

Rihanna signed a multi-million dollar deal with Apple for a documentary about her return to the stage, The Sun reports.

The documentary will reportedly include rehearsals and meetings leading up to the Super Bowl, and also give an insight into her life as a mom. pic.twitter.com/5NhMhRSVny

— Pop Base (@PopBase) November 23, 2022