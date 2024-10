Como era de esperar, La Revuelta de David Broncano ya se ha encontrado con las primeras polémicas tras solo unas semanas después de su desembarco en La 1. El primero de los muchos problemas que seguro que tendrán en el futuro ha sido provocado por las recurrentes bromas que hacen sobre el consumo de drogas en horario de máxima audiencia. Pese a que su llegada ha sido un éxito en datos, no hay que olvidar que se trata de una cadena pública y deben cumplir con los espectadores, por lo que Ricardo Castella ya tuvo que acudir el pasado domingo para dar explicaciones ante la defensora del espectador de RTVE. Lejos de tomarse en serio esta advertencia, Grison ha vuelto con más fuerza en la emisión de la noche del lunes y ha lanzado todos los chistes de este tipo que tenía guardados.

El programa es toda una revolución en la parrilla de La 1, pero no todas las reacciones son buenas por parte de los televidentes de la cadena pública, que ya han puesto las primeras quejas por lo que se puede ver de lunes a jueves a partir de las 21:40 h. cada día. Castella, director y productor ejecutivo de Encofrados encofrasa -así se llama la productora formada por Broncano, Castella y Jorge Ponce-, ha pasado por el plató de RTVE responde para dar explicaciones sobre sus bromas y el lenguaje que usan. «Era un reto ver si el programa podía encajar en una cadena pública, y parece que sí. Otro reto es la hora: venimos de la madrugada y estamos aprendiendo a hablar bien para que la gente que está en su casa cenando no diga ‘pero qué dice este señor’». El mayor culpable de estos problemas es Grison, colaborador conocido por ser uno de los músicos del programa, pero que tiene especial fijación en chistes sobre drogas. «Hace muchos juegos de palabras, que no es exactamente una incitación al consumo», tuvo que defender Castella.

Pese a que el programa se graba horas antes de su emisión y el equipo puede eliminar muchas partes que no se podrían emitir, hay muchas que siguen apareciendo en antena cada día, algo que a muchos no está gustando. Lejos de tratar de cumplir con lo prometido, el equipo del programa ha empezado la semana por todo lo alto.

«Como ya no podemos hacer chistes de lo otro…», ha comenzado el especialista en beatbox su primera intervención. «Como estamos con segundas intenciones todo el rato, que yo entiendo que nos hemos pasado de la raya…», ha seguido ante las risas del público y del propio Broncano.

«Que hay veces que no sabemos por donde van los tiros, es que hay gente que quiere meternos la zarpa, pero es harina de otro costal. La verdad, es que no meto la nariz donde no me llaman», ha continuado monólogo. «Lo único que quiero decir es que en polvo somos y en polvo nos convertiremos», ha rematado su intervención ante el aplauso de todo el teatro en el que se graba La Revuelta.

La Revuelta explica lo sucedido a los espectadores

Castella, que horas se justificaba ante la defensora del espectador de RTVE, también se ha sumado al festival del humor: «Es que era una crítica que esperábamos que tuviera más sustancia». Grison no ha desaprovechado la oportunidad y ha lanzado su último chiste ante la sorpresa del presentador, que le intentaba frenar: «A caballo regalado…».

David ha querido zanjar este asunto con una explicación sin dar demasiados detalles: «Algo se ha traspapelado internamente, pero nadie nos ha dicho nada ni Televisión Española nos ha regañado. Estamos muy contentos de estar aquí». Pero las bromas no han parado y desde el control del programa le han ido poniendo mensajes que continuaban con las bromas como: «Nosotros aspiramos a más».