¿Quiénes son los colaboradores de ‘La Revuelta’?: todo equipo de David Broncano en La 1

TVE está de celebración al haber conseguido que La Revuelta, una de sus mayores apuestas de los últimos años, haya logrado vencer al todopoderoso Hormiguero de Pablo Motos. El espacio de David Broncano ha llegado a la cadena pública con la mayoría de las virtudes que ya había demostrado en sus últimas temporadas en Movistar Plus+, por lo que los fans de La Resistencia se han encontrado con un programa que ya conocen perfectamente y del que solo ha cambiado el nombre. En cambio, los que están descubriendo este nuevo espacio no conocen a todos los colaboradores que se sientan cada noche en el teatro en el que se graba el programa cada tarde.

El refrán dice que si algo funciona mejor no tocarlo, algo que Broncano y los suyos han seguido al pie de la letra y no han cambiado absolutamente en su nuevo programa. Tras tres programas parece que ese ha sido su gran acierto, no perder ninguna de las señas de identidad que les hicieron ser un éxito en la cadena de pago y acumular millones de espectadores en YouTube, donde sus entrevistas han sido lo más visto de la plataforma durante años. Aunque esa es la parte más conocida, el presentador cuenta con un montón de colaboradores que tienen sus propias secciones o que incluso pueden aparecer en mitad de las charlas con los invitados. Todo es posible.

Los dos más conocidos por todos son Ricardo Castella y Grison, ya que son los dos músicos que ambientan cada momento del programa, aunque no es su único papel. Durante todo el programa pueden intervenir para lanzar una broma, un chiste o dar su opinión, provocando momentos inesperados que no están en la escaleta.

Castella es, además, director del programa y socio del propio David Broncano en la productora del programa. La tercera pata importante de La Revuelta es Jorge Ponce, subdirector, colaborador y también socio en Encofrados Encofrasa, el curioso nombre que han decidido los tres cómicos para bautizar a su empresa. Evidentemente no tienen pensado dedicarse al mundo de los enconfrados ni a nada relacionado con la construcción.

El resto de colaboradores de La Revuelta:

Antonio Resines

El actor ya era uno de los habituales de La Resistencia, acudiendo cada cierto tiempo como entrevistado y sin previo aviso como colaborador. Su sección no está clara, ya que nunca ha tenido una temática definida, por lo que siempre entraba al plató para tirar de humor y dar su visión sobre lo que había pasado en el programa.

Ernesto Sevilla

Poco hay que contar de este humorista, actor y director. Tras darse a conocer con La hora chanante, Muchachada nui y Museo Coconut ha continuado su carrera como actor y como colaborador de programas. Curiosamente fue durante varias temporadas miembro del equipo de El Hormiguero, pero desde el nacimiento de La Resistencia se ha convertido en uno de los más queridos por la audiencia que seguirá en TVE.

Valeria Ros ha cambiado Zapeando por La Revuelta

La vas ha sido una de las caras más conocidas de Atresmedia hasta el pasado mes de julio, siendo sus últimos proyectos Zapeando y Tu cara me suena. Desde el 31 de julio no aparece en ningún programa del grupo de San Sebastián de los Reyes, algo que ha explicado en su primera intervención con Broncano.

Pantomima Full

Alberto Casado y Rober Bodegas vuelven al plató del Teatro Príncipe Gran Vía para continuar con su sección en la que proponen todo tipo de nuevas películas, secciones o incluso contar algunas de sus anécdotas. Los humoristas se dieron a conocer gracias a Sé lo que hicisteis, pero con el final del programa encontraron en internet el lugar para darse a conocer y promocionar sus shows en teatros por toda España.

Lalachus

Pertenece a la nueva generación de mujeres cómicas en la que destacan Eva Soriano, Valeria Ros y otras muchas. Su naturalidad en las redes sociales ha sido su gran secreto, algo que le ha llevado a colaborar en OT 2023, tener su propio podcast, su espectáculo en teatros y saltó a La Resistencia hace varias temporadas.

Pablo Ibarburu

Comenzó en Nueva York actuando en bares mientras estudiaba un master, para luego regresó a España donde ha trabajado como guionista en varios programas como Yu no te pierdas nada y varios en televisión. Su salto ante las cámaras lo hizo en Locomundo, el programa que comenzó presentando David Broncano en Movistar Plus+ y después saltó con él al late night de la cadena. También se ha marchado a TVE con este cambio.

Yunez Chaib

El cómico de origen marroquí utiliza el humor para reírse del racismo, tanto en su actuaciones como guionista. También perteneces al grupo de colaboradores que participó en Yu no te pierdas nada y después saltó a la televisión con La Resistencia.

Charlie Pee

La cómica catalana lleva desde el año 2013 estando encima de los escenarios de monólogos de Barcelona y Madrid. Es monologuista en diferentes programas, pero ha sido La Resistencia el programa que más popularidad le ha dado, algo que seguirá pasando con el salto a TVE con La Revuelta.