Valeria Ros desvela el verdadero motivo de su salida de ‘Zapeando’

La Revuelta sigue dando titulares después de que haya superado a El Hormiguero en su segundo día de emisión en TVE. Además de los zascas de Najwa Nimri a Pablo Motos y a su programa, Valeria Ros ha comenzado su sección en el programa de David Broncano y ha querido explicar cuál es su situación después del verano después de no aparecer en ninguno de los programas de Atresmedia desde que terminase su participación en Tu cara me suena. Son muchos los espectadores que echan de menos su participación por Zapeando, donde tampoco ha vuelto y no había noticias de que lo hubiera abandonado.

Ha sido en su primer día cuando ha explicado que por el momento no volverá al programa donde era una de las colaboradoras estrella. Todo ha comenzado por una broma del presentador al darle paso al plató, ya que ha utilizado la siguiente frase: «Excelente cómica, pero tenemos una problemática con ella porque trabaja en….». En ese momento Ricardo Castella ha interrumpido al presentador al decirle que «ya no», pero él insistía en su error al asegura que está «en Zapeando y en lo otro de cantar», por lo que Grison ha tenido que volver a dejarle claro que ya no trabaja allí. «Puede que a ella es a la que hayan zapeado… la han zapeado», se comentaba entre risas. «¿No está en Atresmedia ya?… Me sabe mal», ha rematado la broma el andaluz antes de dejar que entre en el plató.

Tras las bromas de sus compañeros, Valeria ha entrado en el plató sorprendida porque estuviesen hablando de ese tema, momento en el que Broncano no ha querido darle ni un segundo de respiro: «La has cagado, esto puede ser flor de un día». «Yo creo que lo vamos a petar», le ha replicado la vasca para dejar claro su apoyo a sus compañeros. «Yo no me habría ido de Atresmedia», ha insistido David, que ha terminado con la paciente de su colaboradora: «¿Pero cómo me hacéis esto? Igual podía volver, pero ya no».

Después de las bromas, lo cierto es que han querido retomar la seriedad, por eso le han preguntado si es real que ha sido vetada del grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes. «Es real en el sentido de que vengo aquí a hacer mi sección y por ahora no estoy allí», ha confesado ante la sorpresa de los miembros de La Revuelta, que han insistido en que por ellos «no hay problema» en estar en varios programas a la vez, a lo que ella ha contestado muy clara: «Lo sé, por eso estoy aquí… los que no me hacen elegir».

Su última aparición en Antena 3 fue el 19 de julio, día de la final de Tu cara me suena, donde fue una de las participantes que protagonizó muchos de los momentos más divertidos del programa. En Zapeando, su última participación fue el 31 de julio, día en el que muchos de los colaboradores tomaron vacaciones, por lo que no parecía una despedida definitiva. Hay que recordar que durante las últimas temporadas Valeria Ros ha compaginado su colaboración en laSexta con La Resistencia, pero parece que ha sido el paso de Movistar Plus+ a La 1 el motivo que ha provocado este desencuentro.