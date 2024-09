El regalo de Frank Cuesta a The Grefg tras salvar el Santuario: «Me lo guardo para toda la vida»

Frank Cuesta ya cuenta las horas para comenzar a solucionar sus problemas con el santuario y poder poner los terrenos a nombre de su hijo Zorro después de haber conseguido el dinero necesario que le pide Yuyee, su ex mujer. El culpable de gran parte de este milagro es el streamer The Grefg, que no dudó en viajar a Tailandia y hacer un largo directo de 24 horas ininterrumpidas para recaudar fondos. Pero no acabó ahí su colaboración, ya que también donó 50.000 euros que la plataforma Kick le iba a pagar por su primer directo en ella, un gesto que ha supuesto la salvación del proyecto del presentador de Frank de la Jungla. Como agradecimiento, le ha regalado algunos detalles cargados de simbolismo que ha querido mostrar a sus espectadores de la red.

Aunque ya tenían una amistad desde hace tiempo gracias a las redes sociales, ha sido este viaje cuando ha comenzado una unión que seguro que durará para siempre, ya que el murciano ha vivido una experiencia muy especial y ha sido uno de los grandes culpables de que todo esté llegando a buen puerto. En un directo ante miles de personas, el murciano ha contado que en su despedida le hizo tres regalos y ha querido mostrarlos ante la cámara y dejar claro que los guarda con cariño. El primero de ellos es una taza del santuario personalizada con su nombre, además que la frase llevar escrito la frase «los animales no tienen abogados». Se trata de su lema para animar a sus seguidores a luchar por los derechos de los animales.

Pero no fue el único, ya que le hizo mucha ilusión enseñar el gorro de Stitch, uno de los personajes de la película de Disney Lilo & Stitch y que ha usado durante gran parte del directo. Pero él no fue el único que lo recibió, ya que también hubo para todos los miembros del equipo que acompañaban al murciano en este viaje para el recuerdo.

Los regalos no acabaron ahí, ya que en el interminable directo que hicieron hace unos días en Tailandia también tuvieron tiempo para hablar de videoconsolas y The Grefg explicó que los primeros videojuegos los pudo disfrutar en una Game Boy Advance, un detalle del que Frank Cuesta tomó nota para regalarle su Game Boy original, la que miles de niños de todo el mundo pudieron disfrutar desde que salió a la venta en 1989.

Para demostrar que está utilizada, el streamer ha enseñado que tiene la pantalla rota después de años guardada. «Que sepas que funciona. La pantalla no, pero si la arreglas funciona», un detalle que le ha llegado al corazón debido a que es un recuerdo muy personal del experto en animales y que le acompañó durante años.

Frank Cuesta vuelve a crear polémica

Mientras todos esperan a que en los próximos días anuncie que el santuario ya está a nombre de su hijo, el entrenador de tenis ha vuelto a hablar de la seguridad que hay en Tailandia, país en el que vive desde hace años. «Es un país super seguro sobre todo para los niños, a ellos no te los tocan. Yo cuando me pasó lo de Yuyee lo primero que me dijeron era que no me preocupara, que a los niños no los tocaban, y a mí tampoco porque tenía que hacerme cargo de ellos», ha dicho en un directo.

Por si no fuera suficiente, también ha querido hablar del fenómeno de la okupación y ha explicado que allí es algo impensable. «El tailandés tiene cosas muy buenas y muy malas, pero hay una cosa clara, aquí no okupas una casa» (…) «va todo el pueblo a por tí, va todo el edificio a por tí. No okupas una casa», ha dicho en la plataforma Kick.