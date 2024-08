El hijo de Frank Cuesta estalla contra Yuyee y lo larga todo: «Yo sé la verdad»

Zorro, el hijo mediano de Frank Cuesta y Yuyee Alissa Intusmith, ha decidido alzar la voz. Apenas unos días después de que su hermano mayor (Zape) rompiera el silencio, el joven ha seguido sus pasos, pero con una postura aún más contundente. Utilizando la popular plataforma de YouTube y en una conversación sincera con el creador de contenido Javi Oliveira, ha desvelado detalles íntimos y oscuros sobre su madre. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: el presentador ya ha confirmado que cuenta con el apoyo de sus hijos.

Zorro ha decidido dar su versión de los hechos. A través del medio citado anteriormente, ha expresado cómo la conflictiva situación ha impactado en su vida y en la de sus hermanos. Yuyee se ha quedado con el Santuario Libertad, una propiedad que realmente le pertenece a Frank Cuesta. La modelo le exigía un alquiler y una cantidad muy alta de dinero para poner este inmueble a nombre de los pequeños de la casa. La guerra ha estallado y la familia ha dado la espalda a la tailandesa, quien ya ha rehecho su vida con Chris Korn.

Hasta hace poco, Zorro vivía su sueño de jugar al fútbol en el equipo de Mallorca, una oportunidad que cualquier joven futbolista desearía. Sin embargo, el sueño se truncó de manera abrupta debido a la crisis familiar: «He tenido que dejarlo porque la situación en casa es insostenible. Mi padre y mi hermana pequeña necesitan mi ayuda y no puedo permitir que todo se derrumbe». Estas palabras demuestran que la situación es más grave de lo que parece.

Zorro desvela nuevos datos sobre el pasado de Yuyee

Durante la entrevista, Javi Oliveira, que ha mantenido contacto cercano con la familia en las últimas semanas, no dudó en preguntar a Zorro sobre las recientes declaraciones de su madre en Tailandia. La respuesta de Zorro no se hizo esperar y fue contundente: «El tema de las drogas es algo muy serio para mí. Yo sé la verdad. Estuve allí, vi todo con mis propios ojos y tengo recuerdos muy duros de esa época. Tenía solo 7 u 8 años cuando la policía irrumpió en nuestra casa. Son imágenes que no se borran fácilmente». Estas palabras reflejan el trauma que ha arrastrado el joven durante años, una carga emocional que parece haberse intensificado tras las recientes polémicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frank Cuesta (@cuestafrank)

Lo más impactante de su testimonio fue su confesión de sentirse engañado y traicionado por su propia madre: «Es como si mi vida hubiera sido una mentira. Pasé siete años esperando, tratando de ir a verla cada semana, haciendo lo que podía, pero después de todo, ella está haciendo esto. Todo por dinero, es una locura. No puedo entender qué está pensando».

No se detuvo ahí. Zorro también habló sobre la situación económica de su madre y cómo su padre, Frank Cuesta, ha estado enviándole dinero regularmente: «El dinero que le envía mi padre es más que suficiente para vivir. Pero cuando necesitamos dinero, ella nunca lo tiene. Ella quiere llevar una vida de lujo mientras descuida a mi hermana de 14 años. No sabía que la situación era tan mala».

La aparición de Chris Korn, novia de Yuyee

Otro punto de fricción en la familia es la nueva pareja de Yuyee, Chris Korn, un rostro que parece haber causado un gran malestar en Zorro: «Ella ha cambiado mucho desde que está con esa persona. No me gusta, está metiendo cizaña». Según el joven, la influencia de Korn ha contribuido a agravar las tensiones entre sus padres, al punto de que él siente que nunca podrá volver a confiar plenamente en su madre: «Le dije que lo que está haciendo es muy feo, me da asco. Está dispuesta a vender a su familia por esto. Ya no puedo confiar en ella como antes».

Mientras Zorro hacía estas duras revelaciones, la situación de Yuyee se vuelve cada vez más compleja. La ex mujer de Frank Cuesta, quien es una figura muy conocida en Tailandia por su trabajo como modelo, actriz y cantante, ha vuelto a estar en el centro de la polémica por las declaraciones de su hijo y por su reciente compromiso matrimonial con Chris Korn. Esta última proviene de una familia influyente y ha sido educada en la prestigiosa Universidad de Stanford.

La situación entre Yuyee y Frank Cuesta es tensa y, según Zorro, la culpa de este distanciamiento recae en gran parte sobre Korn: «No confío en ella. La situación se ha vuelto insostenible, y mi madre está dispuesta a vender a su familia por esto». Con estas palabras, Zorro deja claro que la relación entre él y su madre está rota, al menos por ahora, y que la influencia de Korn ha sido determinante en este proceso.

Frank promete que en toda esta guerra siempre ha tenido el mismo objetivo: que sus hijos sufrieran lo menos posible. Entiende que es un problema que les afecta directamente, por eso ha intentado que ciertos detalles no vean la luz, pero estamos hablando de una de las noticias más importantes del verano, así que se acabaron los secretos.