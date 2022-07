Raquel Mosquera estalla contra Rocío Carrasco: “No tienes ni profesión, no has trabajado nunca en tu vida”

Raquel Mosquera ha vuelto a acudir al plató de Viva La Vida para ser, esta vez, cuestionada sobre los ataques que la peluquera lanzó hacia Rocío Carrasco y su documental En El Nombre De Rocío. La presentadora del programa, Emma García, le ha preguntado acerca de los comentarios que Mosquera se ha dedicado a poner por redes sociales.

La guerra entre Raquel Mosquera y Rocío Carrasco se encuentra en un punto desorbitado. Tanto Raquel como Rocío se han lanzado la una a la otra una serie de mensajes hirientes que ponen sobre la mesa y juzgan el comportamiento de ambas con el difunto Pedro Carrasco.

Rocío Carrasco: «Raquel Mosquera no tiene escrúpulos ni sentimientos hacia el que fue su marido, Pedro Carrasco»#museojurado — Deluxe (@DeluxeSabado) July 1, 2022

Hace unos días, Raquel Mosquera no pudo contener lo que llevaba dentro, e hizo acto de presencia en redes sociales reaccionando al documental En El Nombre De Rocío. De esta manera, ponía mensajes como: “No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para insinuar que yo ejercí la prostitución en Alemania”.

También sentenció por redes que el documental de Rocío Carrasco está manipulado: “Está estudiado, manipulado, meditado con mucho odio, la peor enfermedad que existe en la vida. A ver si te enteras, ¡payasa!”.

“No tienes ni profesión, no has trabajado nunca en tu vida. No sabes lo que es madrugar y sacrificarse en todos los sentidos especialmente aun estando enferma como tú me dices a mí que estoy yo”, sentenció Raquel rematando la faena.

Ante estos comentarios, Emma García, presentadora de Viva La Vida, se ha dirigido hacia Mosquera en el plató sorprendida y le ha informado de que nunca la había visto perder las formas de tal manera. Raquel Mosquera ha reaccionado diciendo que “llega un momento en el que ya explotas”, como forma de justificación de sus insultos hacia la hija de Rocío Jurado.

En esta disputa entre ambas mujeres enlazadas de una manera u otra con el conocido Pedro Carrasco, Rocío, su hija, admitía en Viernes Deluxe del pasado 1 de julio que no se quería pronunciar: “No me quiero pronunciar porque creo que ella no está bien”, dijo refiriéndose a la peluquera.