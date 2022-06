Raquel Mosquera, contundente contra Rocío Carrasco: “Nadie se ríe de mí”

Rocío Carrasco ha regresado al horario prime time de Telecinco y esta vez lo hace de mano de su nueva docuserie. En el nombre de Rocío aterrizaba en la parrilla televisiva el pasado viernes 17 de junio, pero solo esta primera toma de contacto ha bastado para desatar una nueva polémica, una en la que se ha visto envuelta Raquel Mosquera.

«Rocío Jurado se murió enamorada de Pedro Carrasco y Pedro Carrasco se murió enamorado de Rocío Jurado», sentencia Rocío Carrasco en la docuserie. Unas palabras que no han hecho nada de gracia a la viuda del exboxeador. Por ello, Mosquera ha acudido a Viva la vida para enviarle un mensaje muy contundente a la hija de su exmarido.

Vuelve a ver completo el programa de #VivaLaVida518 📺 https://t.co/ID2Uscvz7H — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 20, 2022

«Quiero que todas las personas que nos están viendo sepan que, si por mí fuera, hoy estaríamos hasta la 1 de la mañana hablando. A mí me pagarían mucho dinero por decir todas las cosas que podría decir si me dejaran», ha advertido Raquel en el plató. «¿Desde cuándo los muertos hablan? Yo no hablo en nombre de nadie, hablo de mis vivencias, de lo que he vivido en primera persona, no de lo que me han contado», recriminaba visiblemente molesta.

Asimismo, la peluquera ha querido desvelar una información relacionada con la madre de la colaboradora de Sálvame. Y es que, según ella, Rocío Jurado intentó hasta en dos ocasiones retomar su matrimonio con Pedro Carrasco, cuando ya era su pareja. Sin embargo, tras conocer a José Ortega Cano, la cantante desistiría. «Yo vivo de mi trabajo, la televisión para mí es secundaria. Nadie me ha mantenido. Rocío Carrasco siempre tenía que depender de su alguien, primero de Antonio David y luego de su segundo marido», criticaba Raquel Mosquera.

Pero, a medida iba avanzando el programa, la invitada de Viva la vida se fue mostrando cada vez más nerviosa y molesta, momento en el que se mostró muy contundente con todos los presentes. «No voy a permitir que nadie se ría de mí ni me falte el respeto. Una de dos, o lo pongo en su sitio, o me levanto y me voy. Yo no soy tan chula de sentarme así [con las piernas sobre el sofá y cruzadas, como suele acomodarse Carrasco] y ponerme a contar en un documental algo tan importante», declaró la esteticista.