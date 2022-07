Emma García para los pies a Raquel Mosquera tras este comentario sobre Alejandra Rubio

El pasado fin de semana pudimos disfrutar de dos nuevas entregas de Viva la vida. El domingo 3 de julio, fuimos partícipes de una de las visitas más esperadas hasta el momento. Raquel Mosquera llegaba al plató del programa presentado por Emma García para, entre otras cuestiones, responder a las declaraciones de Rocío Carrasco.

La hija de “la más grande” no ha dudado en dejar en evidencia a Raquel Mosquera en el episodio 3 de En el nombre de Rocío. Por lo tanto, la peluquera ha tenido la oportunidad de defenderse pero, a su vez, para poder dar su opinión al respecto. En un momento dado, Mosquera no dudó en hacer un comentario sobre Alejandra Rubio por el que Emma García se vio en la obligación de pararle los pies.

Todo comenzó hace un par de semanas, cuando la que fuera mujer de Pedro Carrasco sorprendió con un durísimo comentario dirigido a Terelu Campos y Carmen Borrego. Un comentario que tenía como protagonista a la madre de ambas, a María Teresa Campos. Motivo por el cual Alejandra Rubio no quiso quedarse callada.

De esta manera, nada más coincidir en el plató, Raquel no tardó en decir lo siguiente sobre la nieta de María Teresa Campos: “Tiene muy bien aprendida la lección”. Ante este ataque, la influencer no quiso guardar silencio: “Ella siempre me intenta desacreditar. Igual sé más de lo que tú piensas y por eso no me quieres dejar hablar nunca”.

Por si fuera poco, Alejandra Rubio quiso ir más allá: “No vayas por ahí conmigo cuando el otro día me faltaste el respeto”. Raquel Mosquera respondió que es ella la que le falta el respeto, cuando se ríe de ella constantemente. Opinión por la que Emma García se ha visto en la obligación de intervenir: “Raquel, una cosa es que uno sonría o el otro sonría, pero yo no he visto eso”.

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de Viva la vida siguió sincerándose: “Normalmente yo me puedo perder muchas cosas, pero tengo un director, una subdirectora, al regidor… Y en ningún momento me han hecho saber eso, porque me lo hubiesen transmitido porque no lo hubiesen permitido”.

Emma García continuó siendo completamente honesta al respecto: “Hay veces que yo hablo y otros se ríen, pero no le doy importancia porque pienso que alguien ha dicho por lo bajo alguna tontería. Quiero pensar que no es hacia ti”. Después de que se formase esta tensa situación, Alejandra Rubio quiso zanjar el asunto dirigiéndose a la que fuera mujer de Pedro Carrasco: “No todo gira en torno a ti, yo no falto el respeto como tú”.