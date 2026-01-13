Rafael Amargo hace saltar las alarmas con sus declaraciones: «Si me veis muerto en una cuneta…»
El bailaor hace saltar las alarmas
No es ningún secreto que Rafael Amargo no está pasando por su mejor momento a nivel personal, ni mucho menos. No podemos olvidar que, hace un tiempo, estuvo inmerso en un complejo proceso judicial por el que acabó entrando en la cárcel, aunque finalmente fue absuelto, por tráfico de drogas. Después de recuperarse de la última crisis de salud que ha atravesado como consecuencia de una inflamación del colon por el que permaneció ingresado en el hospital y por el que ha perdido hasta ocho kilos, Rafael Amargo ha concedido una entrevista a los compañeros de Vaya fama. No solamente ha hecho balance de lo sucedido en los últimos meses, sino que el bailaor ha querido aprovechar esta charla para denunciar que «está en peligro». Una información por la que ha hecho saltar todas las alarmas, como no podía ser de otra forma.
Entre otras tantas cuestiones, Rafael Amargo sorprendió a los compañeros del programa que se emite cada fin de semana en Telecinco con una impactante y preocupante confesión: «Si me ven muerto en una cuneta, ya sabéis por lo que ha sido», afirmó, con contundencia. Lejos de que todo quede ahí, el artista no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Yo no quiero acusar a nadie, pero no me están haciendo la vida fácil», reconoció. Pero no todo quedó ahí, puesto que el bailaor no dudó en aprovechar su charla con los compañeros de Vaya Fama para sincerarse como nunca sobre su vida a nivel personal y profesional, especialmente ante lo ocurrido en los últimos meses: «He sido un artista que se gana la vida con su arte. ¿Qué he tenido una etapa oscura porque tenía mucho dinero? Pues sí, pero no merezco que se me trate así».
Por si fuera poco, Rafael Amargo ha denunciado públicamente que «muchos»” programas de televisión le tienen «vetado» e, incluso, «cancelado», puesto que continúan sin confiar en él y en su inocencia: «Yo voy la calle y todavía hay gente que se sorprende de que esté libre (…) En la televisión no ha interesado contar que he sido absuelto».
En cuanto a su estado anímico, el bailaor no ha podido evitar reconocer que, durante todo este tiempo, ha llorado «mucho y con mucha rabia». Es más, ha querido dejar muy claro lo siguiente: «He sido víctima de un delito provocado. He estado cinco años en un sofá porque me han quitado el pasaporte».
Lejos de que todo quede ahí, no dudó en ir mucho más allá respecto a esta dura situación que ha atravesado y a la que continúa haciendo frente: «He sido víctima también de todo tipo de habladurías que eran falsas». Sin duda, un mensaje que no ha dejado indiferente ni a los espectadores de Vaya Fama ni mucho menos a los más fieles seguidores del artista. Esperemos que, de una vez por todas, ponga punto y final a esta complicada y tormentosa etapa de su vida, que le está afectando tanto en el terreno personal como en el profesional.